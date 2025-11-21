25-N
Vilafamés instal·la un comptador públic de víctimes
La iniciativa, no sols mostra les dones assassinades, sinó també els xiquets i xiquetes morts per violència vicària
Mediterráneo
Cada 25 de novembre, el món recorda una veritat que no hauria de necessitar recordatoris: la violència contra les dones, una xacra estructural, persistent i intolerable. A Vilafamés, aquest record no és només un acte simbòlic, és una crida col·lectiva a la responsabilitat, a la memòria i a l’acció.
Enguany, l’Ajuntament ha volgut fer un pas més en la lluita contra aquesta xacra social. A més dels actes commemoratius, el poble instal·larà un comptador públic de víctimes de violència masclista, que no només mostrarà les dones assassinades, sinó també els xiquets i xiquetes assassinats per violència vicària.
Cal mirar-la de prop
I ho farà amb dades diferenciades: les víctimes de tot l’Estat espanyol i les de la Comunitat Valenciana, «perquè la violència masclista no coneix fronteres, però tampoc pot quedar diluïda en xifres abstractes. Cal mirar-la de prop, posar-li rostre i fer-la visible. Aquest comptador no és només un homenatge. És una ferida oberta, que no podem ignorar», expliquen des de l’Ajuntament. La localitat es mobilitzarà i el dia 28 realitzarà, una representació teatral, un col·loqui, la lectura d’un manifest i un acte commemoratiu; i el dia 29, un café reflexiu.
Vilafamés vol dir-ho alt: «No tolerarem cap violència contra les dones ni contra la infància. Vilafamés diu prou» i ho diu amb veu ferma, amb cultura, memòria i acció.
