Alerta por el tiempo: Castellón afronta un fin de semana con aviso y nieve en el interior

El frío, el de verdad y que hiela los huesos, ha llegado para quedarse (al menos por unos días). Los castellonenses han sacado el abrigo del armario, cuando ha pasado ya la mitad de noviembre.

La jornada de ayer dejó una ligera caída de nieve en el interior de Castelló, al registrarse temperaturas mínimas bajo cero en amplias zonas de els Ports y el Alt Maestrat. Localidades como Morella amanecieron teñidas de un fino blanco que bastó para generar las primeras postales invernales. Coratxà (la Pobla de Benifassà) registró la mínima provincial, con -2,8ºC. En esa pedanía, el mercurio no superó los cero grados en todo el día: la máxima total fue de -0,2ºC.

Fin de semana gélido

Ya superada la jornada del viernes, este sábado y domingo esperan días similares. Las temperaturas seguirán en descenso por toda la provincia. La capital, Castelló, que ayer registró una mínima de casi 9ºC, tendrá hoy y mañana mínimas de 5ºC, según Aemet. Esas mismas temperaturas, con máximas de 15ºC, se esperan por todo el litoral, tanto en el sur como en el norte. Los cielos estarán despejados o poco nubosos, con posibilidad de heladas débiles.

El interior continuará con temperaturas negativas mínimas, como los -1ºC que se esperan en Morella, donde las máximas apenas subirán en todo el día (6ºC). En Morella, por cierto, padres de una guardería municipal acudieron al centro con un termómetro quejándose de que están sin calefacción y que las temperaturas nunca superan los 14ºC dentro.

Aviso por viento en toda la provincia

Aemet ha decretado un aviso amarillo por rachas de viento en toda la provincia hasta las 14.00 horas.

Hay posibilidad de que estas sean «muy fuertes» en el interior norte.