¿Cuáles son los tres templos del almuerzo en Castellón? Los premios Cacau d'Or dicen que…

A media mañana, cuando el bar empieza a llenarse de conversación y el aroma del bocadillo recién hecho lo ocupa todo, llega ese momento que muchos esperan: la hora del almuerzo. Un ritual sencillo, pero lleno de identidad, que habla de territorio, sabor y esa germanor que se crea alrededor de una mesa compartida. Para reivindicarlo, Amstel y la comunidad #LaCulturaDelAlmuerzo han celebrado la undécima edición de los Premis Cacaud’Or, unos galardones que reconocen lo mejor del esmorzar en toda la Comunitat Valenciana.

En el auditorio de Torrent, ante un público entregado y con una gala especialmente emotiva conducida por Ana Torres y Paco Alonso, se han anunciado los nuevos templos del almuerzo. Y Castellón ha brillado con luz propia.

Tres establecimientos de Castellón figuran entre los mejores almuerzos de la Comunitat / JUAN TEROL

Los mejores almuerzos de Castellón

La provincia ha sido una de las grandes protagonistas de los premios. Tres locales castellonenses han sido distinguidos por su calidad, su arraigo y su manera única de entender el almuerzo:

Cada uno, a su estilo, mantiene viva una tradición que combina cocina honesta, creatividad y ese ambiente cercano que convierte un simple bocadillo en un momento especial. Estos tres establecimientos se suman así al mapa de “templos del esmorzar” reconocidos en toda la Comunitat.

Un homenaje a la cultura del almuerzo

Los Premis Cacaud’Or no solo valoran el sabor, sino también el papel social que tienen los bares en el día a día. Durante la gala, se destacó su importancia como punto de encuentro y motor económico local. Y, como cada año, se rindió homenaje a las Dones Esmorzadores, ocho mujeres que impulsan y preservan este ritual tan valenciano.

València y Alicante completan el palmarés

Aunque Castellón tuvo un papel destacado, los premios son de ámbito autonómico y reconocen locales de toda la Comunitat Valenciana. En València fueron distinguidos Cal Carrero, La Nueva Terraza y Mesón Canela, además del Premio Morterd'Or Chovi para la falla Jesús–San Francisco de Borja. En Alicante, los galardones fueron para Nautilus, Rafel Restaurant y El Rall, completando así un palmarés que refleja la diversidad y la fuerza del esmorzar en todo el territorio.