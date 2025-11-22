Invierten 5,6 millones de euros en instalaciones deportivas de 50 localidades de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón invierte 5,6 millones de euros para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas municipales de 50 localidades, a través del Plan Impulsa y de los convenios singulares suscritos entre la institución provincial y los ayuntamientos de la provincia.

“Para este equipo de Gobierno Provincial es prioritario que todos los municipios dispongan de instalaciones dignas, seguras y modernas”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha reafirmado el compromiso de la institución en materia deportiva, subrayando que “el deporte es vida, es salud y es bienestar”.

Por ello, la Diputación trabaja y seguirá trabajando para garantizar que los 135 municipios de la provincia cuenten con instalaciones deportivas accesibles, porque, tal y como ha resaltado la dirigente provincial, “apostar por el deporte es siempre apostar por la calidad de vida de las personas”.

Destaca así la apuesta de 50 municipios por destinar el Plan Impulsa a inversiones de mejora y adecuación de sus instalaciones deportivas. En cada localidad se ha atendido a las necesidades específicas, y entre las obras realizadas destacan la mejora de vestuarios de piscina y su reforma, la ejecución de pistas de pádel, la adecuación de accesos a polideportivos, la sustitución del césped artificial en campos de fútbol, así como la construcción del nuevo campo de fútbol de Benicarló.

En este punto, el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha resaltado la importancia de la construcción del nuevo campo de fútbol 8 en Benicarló, una actuación que cuenta con una inversión de 599.000 euros por parte de la Diputación y que va a permitir a los niños y niñas de la localidad “disfrutar de unas instalaciones renovadas y adaptadas a sus necesidades”. Además, esta nueva instalación permitirá ampliar la oferta deportiva y acoger competiciones en mejores condiciones.

Con esta actuación, la Diputación refuerza su compromiso con el fomento de la práctica deportiva y con la promoción del deporte como herramienta educativa e integradora, ya que este nuevo campo permitirá que más niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del fútbol. En este sentido, el Gobierno Provincial destaca el deporte como elemento de salud y bienestar, insistiendo en que cada euro invertido en deporte es una inversión en futuro. El objetivo es contar con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de ayuntamientos, clubes y usuarios.

“Gracias al Plan Impulsa y a los convenios que hemos firmado podemos decir que esta inversión de más de 5,6 millones va a marcar un antes y un después en 50 municipios de nuestra tierra. Se traducirá en más actividad deportiva, más participación y más oportunidades para los jóvenes de la provincia”, ha señalado Héctor Folgado.

“Queremos que cada pueblo sienta que la Diputación de Castellón está a su lado, y el Plan Impulsa, junto a los convenios suscritos, demuestra que ese compromiso por atender las necesidades de los pueblos y ayudarles a desarrollar actuaciones como estas es real”, ha concluido el vicepresidente provincial.