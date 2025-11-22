Las mujeres tienen mayor rendimiento en 4 de cada 5 carreras de la Universitat Jaume I

Las mujeres estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) continúan destacando en el ámbito académico. Según los indicadores internos de rendimiento por titulaciones, las alumnas superan a los hombres en cuatro de cada cinco grados. La diferencia se mantiene estable en la mayoría de estudios, salvo en un reducido grupo de titulaciones donde los varones obtienen mejores resultados.

STEM y CAFE, las excepciones

El rendimiento masculino es superior en un conjunto muy concreto de carreras, principalmente vinculadas a las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y al grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE).

Los datos muestran diferencias favorables a los hombres en carreras como:

Ingeniería Eléctrica (48,78% ellos / 38,17% ellas)

(48,78% ellos / 38,17% ellas) Ingeniería Mecánica (65,58% ellos / 56,14% ellas)

(65,58% ellos / 56,14% ellas) Ingeniería Química (63,59% ellos / 56,85% ellas)

(63,59% ellos / 56,85% ellas) Química (79,10% ellos / 75% ellas)

(79,10% ellos / 75% ellas) Matemática Computacional (71,92% ellos / 70,06% ellas)

(71,92% ellos / 70,06% ellas) Inteligencia Robótica (79,25% ellos / 79,23% ellas, casi a la par)

(79,25% ellos / 79,23% ellas, casi a la par) Bioquímica (88,48% ellos / 86,74% ellas)

(88,48% ellos / 86,74% ellas) CAFE (92,97% ellos / 91,95% ellas)

En estas áreas, el patrón se repite: los hombres alcanzan tasas de rendimiento ligeramente superiores, aunque en algunos casos la distancia es mínima.

Las mujeres destacan en la mayoría de grados

En el resto de titulaciones, el liderazgo académico femenino es claro. Aunque en muchas carreras las diferencias apenas alcanzan unas décimas, en otras se observa una brecha más amplia:

Gestión y Administración Pública (+12 puntos a favor de ellas)

(+12 puntos a favor de ellas) Humanidades (+11 puntos)

(+11 puntos) Publicidad (+10 puntos)

(+10 puntos) Turismo (+10 puntos)

(+10 puntos) Arquitectura Técnica (+9 puntos)

(+9 puntos) Ingeniería Técnica Industrial (+7 puntos)

Según la última Memoria académica, la tasa de rendimiento global de la UJI fue del 77,2%, con las mujeres representando el 58% del alumnado de grado. Entre las titulaciones con mejores calificaciones se sitúan Enfermería, Traducción e Interpretación, Magisterio, CAFE, Criminología, Medicina o Psicología. En cambio, Arquitectura Técnica e Ingeniería Eléctrica presentan peores resultados.

Factores que explican la diferencia

Para el psicólogo Carlos Hidalgo, estas diferencias no responden a capacidades intelectuales, sino a «un entramado de factores sociales, culturales y personales». Entre ellos, apunta a la mayor constancia, organización y responsabilidad en el ámbito académico que suelen mostrar las mujeres, así como al hecho de elegir carreras alineadas con sus intereses y en entornos con mayor representación femenina. En cambio, las áreas STEM siguen siendo espacios tradicionalmente masculinos, algo que influye tanto en la elección como en la confianza de las mujeres que acceden a ellas. Otro aspecto puede ser la falta de referentes para ellas en las disciplinas con baja representación femenina.

Valoración de la UJI

Mientras, desde la UJI señalan que solo en 8 titulaciones las mujeres están por bajo en rendimiento. "Ellas presentan mejor rendimiento en general, pero también están por encima en muchas titulaciones que sí serían STEM. De esas 8 solo 3 tienen una diferencia más significativa, en las otras las cifras son bastante similares, como es el caso de CAFE", indican. Y es que en titulaciones como Informática ellas presentan mejor rendimiento (70,22 ellos por 72,45 ellas) o Ingeniería en Tecnologías Industriales (ellas 74,08 frente a 66,9 ellos) o Videojuegos (72,84 ellas por 68,65 ellos).