La odisea de la cita previa en Castellón: de la DGT al médico y hasta las bodas

La cita previa llegó como una forma de ordenar la demanda en los servicios públicos y garantizar la atención a los ciudadanos. Proliferó en especial con las medidas derivadas del covid-19, consolidándose después. La exigencia de reservar turnos, sin embargo, se ha convertido en todo un obstáculo a la hora de acceder a multitud de servicios públicos en la provincia de Castellón, bien por la falta de disponibilidad o los complejos procedimientos para conseguirla, en especial para los mayores.

De la inspección técnica de vehículos (ITV), a la Dirección General de Tráfico (DGT), los trámites de extranjería o el centro de salud. Y de la Generalitat valenciana a la administración del Estado son pocos los servicios que se libran de la odisea de la cita previa.

Prestaciones de la Seguridad Social

¿Piensas en jubilarte o acceder a una prestación de la Seguridad Social? Este organismo ofrece hasta tres herramientas para coger cita: web, aplicación y teléfono. Sin embargo, a la hora de hacerlo se complica. El teléfono advierte que no hay citas disponibles, mientras que la opción on line sí que ofrece varios turnos que, a la hora de reservar, derivan en un mensaje de error. Y vuelta a empezar. Finalmente el sistema permite acceder a una cita para final de mes, aunque por ahora solo para las oficinas de Burriana y Nules, obligando al desplazamiento en muchos casos.

Dirección General de Tráfico

Tal y como denunció este diario, las citas para realizar trámites en la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico de Castellón se encuentran completamente agotadas para enfado de los usuarios, que se quedan sin poder completar la gestión que requieren. Pese al colapso, solo se brinda un horario sin cita a los mayores de 65 años.

Inspección técnica de vehículos

Superar la inspección técnica de vehículos (ITV) resulta, desde hace años, toda una odisea en la provincia de Castellón por la falta de citas previas disponibles. Como viene denunciando este diario, apenas se ofrecen turnos. En estos momentos, Sitval, la empresa pública gestora que depende de la Generalitat, solo deja hacerlo para mediados de enero en la estación de Castelló, mientras que las de Vila-real y Vinaròs están completas por ahora.

Registro civil: el expediente matrimonial

Tampoco el registro civil, organismo de la Conselleria de Justicia, pone las cosas fáciles a la hora de solicitar cita previa para realizar trámites como la apertura del expediente matrimonial que se exige para casarse. Ni el teléfono ni el portal dan opciones en la sede de Castelló ahora mismo, poniendo en apuros a muchas parejas.

Gestiones de extranjería

Otro clásico en las quejas de los ciudadanos son las dificultades para obtener cita previa de Extranjería. Tal es el alcance de la problemática que se constató la venta ilegal de turnos por varios centenares de euros con tal de conseguir superar el trámite.

Sanitat: cita del médico de cabecera o el especialista

No falta tampoco, entre el largo listado de obstáculos para acceder a los servicios públicos vinculados a la cita previa, las largas esperas para conseguir cita con un médico tanto del centro de salud como con un especialista.

Sector privado: bancos o agencias de viajes

Más allá del sector público, cada vez son más las empresas privadas que exigen cita previa para atender a los clientes. Es el caso, por ejemplo, de muchas entidades bancarias, que derivan a la página web o solicitan turno para la asistencia presencial. O de las agencias de viajes, como forma de regular la demanda.