Un pueblo de Castellón registra temperaturas bajo cero y rachas de viento de más de 100 km/h

Hasta cinco municipios de la provincia de Castellón han superado durante las últimas horas las rachas de viento de 100 km/h. Se trata de Vilar de Canes (114), Serratella (106), Xert (106), la Pobla de Benfassà (106), y Benicàssim (103), según datos extraídos de la página web de Avamet.

Se da la circunstancia de que la mínima en nuestro territorio también se ha registrado en uno de estos municipios afectados por el viento como es la Pobla de Benfassà, alcanzando un gélido -3 º. Otro pueblo que según Aemet ha bajado de los cero grados en el termómetro es Castellfort, con otro -3º.

Destacar que ante estos fenómenos meteorológicos, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene activa la alerta por vientos nivel amarillo en todo el norte e interior sur de la provincia.

Racha máxima de viento (km/h) Vilar de Canes – 114

la Serratella – 106

Xert – 106

la Pobla de Benifassà – 106

Benicàssim – 103

Sant Mateu – 97

Olocau del Rey – 97

la Torre d’en Besora – 97

Culla – 95

Rossell – 95

Árbol caído en Benicàssim

Fruto de estas rachas de viento, la pasada madrugada de viernes a sábado ha caído un árbol de grandes dimensiones en Benicàssim. Se trata de uno de los conocidos eucaliptos de la avenida Ferrandis Salvador, que por suerte no ha causado daños personales.

Imágenes del árbol caído en Benicàssim por la fuerza del viento / EVA BELLIDO

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Benicàssim había realizado un estudio para revisar todos los árboles de este tipo de tamaños en la localidad, tomando medidas y viendo cuál era su estado de conservación.

La Comunitat Valenciana está registrando este sábado cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte, con heladas débiles en el interior y con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón, según la predicción de la Aemet.

Temperatura máxima más baja (°C) la Pobla de Benifassà – –3

Castellfort – -3

Ares del Maestrat – 0,7

la Pobla de Benifassà – 1,2

Olocau del Rey – 1,3

Vilafranca – 1,4

Ares del Maestrat – 1,4

Vistabella del Maestrat – 1,4

Vilafranca – 1,5

Este domingo se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Se esperan heladas débiles en puntos del interior y viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.