Un pueblo de Castellón registra temperaturas bajo cero y rachas de viento de más de 100 km/h
El Centro de Coordinación de Emergencias decreta la alerta en todo el interior de la provincia
Hasta cinco municipios de la provincia de Castellón han superado durante las últimas horas las rachas de viento de 100 km/h. Se trata de Vilar de Canes (114), Serratella (106), Xert (106), la Pobla de Benfassà (106), y Benicàssim (103), según datos extraídos de la página web de Avamet.
Se da la circunstancia de que la mínima en nuestro territorio también se ha registrado en uno de estos municipios afectados por el viento como es la Pobla de Benfassà, alcanzando un gélido -3 º. Otro pueblo que según Aemet ha bajado de los cero grados en el termómetro es Castellfort, con otro -3º.
Alerta por el tiempo: Castellón afronta un fin de semana con aviso y nieve en el interior
Destacar que ante estos fenómenos meteorológicos, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene activa la alerta por vientos nivel amarillo en todo el norte e interior sur de la provincia.
Racha máxima de viento (km/h)
- Vilar de Canes – 114
- la Serratella – 106
- Xert – 106
- la Pobla de Benifassà – 106
- Benicàssim – 103
- Sant Mateu – 97
- Olocau del Rey – 97
- la Torre d’en Besora – 97
- Culla – 95
- Rossell – 95
Árbol caído en Benicàssim
Fruto de estas rachas de viento, la pasada madrugada de viernes a sábado ha caído un árbol de grandes dimensiones en Benicàssim. Se trata de uno de los conocidos eucaliptos de la avenida Ferrandis Salvador, que por suerte no ha causado daños personales.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Benicàssim había realizado un estudio para revisar todos los árboles de este tipo de tamaños en la localidad, tomando medidas y viendo cuál era su estado de conservación.
La Comunitat Valenciana está registrando este sábado cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte, con heladas débiles en el interior y con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón, según la predicción de la Aemet.
Temperatura máxima más baja (°C)
- la Pobla de Benifassà – –3
- Castellfort – -3
- Ares del Maestrat – 0,7
- la Pobla de Benifassà – 1,2
- la Pobla de Benifassà – 1,2
- Olocau del Rey – 1,3
- Vilafranca – 1,4
- Ares del Maestrat – 1,4
- Vistabella del Maestrat – 1,4
- Vilafranca – 1,5
Este domingo se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Se esperan heladas débiles en puntos del interior y viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.
Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón
- Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: 'Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente