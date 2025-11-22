Vandalismo en las Urgencias del Hospital General de Castellón

¿Es alguien capaz de vandalizar un servicio sanitario por el que cada día pasan en Castellón centenares de personas? Pues parece que sí. Pacientes y acompañantes de Urgencias del Hospital General Universitario de Castellón se sorprendieron esta semana con los numerosos daños materiales en los baños públicos de la sala de espera, ubicados ya en la parte nueva de la ampliación del servicio.

Y ha pasado con todo el servicio renovado, tras la apertura de esta sala hace apenas unos meses, un espacio generado para un mayor confort de los pacientes y sus acompañantes, y con más capacidad, necesaria. Asimismo, en aras de mejorar el servicio, esta zona tiene una gran cristalera para favorecer la luz natural y una zona exterior con bancos y árboles, que puede hacer más llevadera la espera de acompañantes, además de los aseos ahora vandalizados.

La tapa del WC arrancada y lanzada indiscriminadamente a una esquina del baño. / Mediterraneo

El centro lamenta lo sucedido

Desde el centro de referencia provincial «lamentan estos actos vandálicos» y explican no tener «constancia de quién es el responsable» de unos desperfectos que han afectado a todo el equipamiento sanitario del aseo e incluso a las manecillas de las puertas de acceso, que han sido sustraídas».

Puertas con las manivelas arrancadas de cuajo en los baños de Urgencias del General. / Mediterraneo

Las fotos a las que ha tenido acceso Mediterráneo visibilizan que los nuevos WC se han roto indiscriminadamente, con la taza rota y la tapa lanzada a un rincón, mientras los asideros de las puertas de entrada a los cubículos están completamente arrancados, las cerraduras forzadas hasta su inutilización y las piezas colocadas en el desagüe, para conseguir, al parecer, la obstrucción del agua, taponada, con piezas que quedan atornilladas a la pila.

Comportamiento incívico

Fuentes del Hospital general de Castellón no dan crédito y explican que «estas instalaciones están al servicio de toda la ciudadanía y van dirigidas a los usuarios y pacientes de Urgencias». «El centro realiza un gran esfuerzo por mantener en buen estado todas las dependencias y espera un comportamiento cívico de los usuarios», como espacio público y abierto a la ciudadanía que es, explican.

Después de verificar sus sistemas de seguridad sin llegar a ver quién o quiénes son los responsables de estos actos vandálicos, desde el General «sienten las molestias causadas al resto de pacientes durante el periodo de reposición del material y reparación de los daños», que prevén sea lo más corto posible para evitar las molestias a los usuarios.