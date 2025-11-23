Brecha de género en las pensiones: Una de cada tres jubiladas de Castellón necesita el complemento de mínimos

A pesar de que, en los últimos años, la cuantía de las pensiones de muchos trabajadores jubilados se ha visto incrementada, todavía es alto el número de pensionistas en la provincia de Castellón que precisan cobrar el llamado complemento de mínimos.

Esta ayuda permite aumentar la cantidad que cobran con su pensión contributiva y alcanzar a la renta mínima que, anualmente, establece el Gobierno central. Además, también se percibe una brecha de género en este complemento, ya que la ayuda es solicitada por muchas más mujeres que hombres.

En concreto, más de una de cada tres mujeres pensionistas cobra, en la actualidad, esta clase de complemento, porque su pensión mensual es demasiado baja. En total, suponen el 33,7% de las mujeres de la provincia que tienen derecho a una pensión.

En cifras, son 20.769 de las 61.615 pensionistas que, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, cobran esta renta en la actualidad en Castellón. Las cifras contrastan con los de los hombres, donde el porcentaje cae hasta el 13,4% y solo necesitan esta ayuda 8.572 jubilados. Una notable diferencia la que existe entre ambos sexos.

Uno de cada cuatro retirados

A nivel general, casi uno de cada cuatro trabajadores retirados de la provincia necesita este complemento para llegar a los mínimos. En 2025, esta cifra es de 1.127,6 euros para aquellas personas con más de 65 años y con un cónyuge a su cargo. Por su parte, si no tienen una pareja a su cargo, la cantidad es de 874,4 euros y de 830 euros, si el cónyuge cuenta con ingresos propios.

Así, de los 125.497 castellonenses que reciben una pensión, 29.341 cobran el complemento de mínimos. Suponen el 23,4% del total. Además, para que se conceda esta ayuda, hay que tener en cuenta el resto de posibles ingresos del beneficiario que no deben superar los 9.193 euros.

La media de las pensiones en Castellón se encuentra por debajo de la cantidad nacional. En la provincia, la cifra es de 1.343,90 euros, 111 euros menos que en el territorio nacional, donde la pensión media es de 1.454,04 euros.

Además, el porcentaje de mujeres que recibe el complemento de mínimos en Castellón es mayor que el nacional, que se encuentra en el 30,8%, casi 3 puntos por debajo que la cifra provincial. En cambio, en el caso de los hombres, el porcentaje entre los hombres es un 1,1% menor que el nacional (14,5%).

Las dificultades para desarrollar su vida laboral explica, en gran parte, la distancia entre mujeres y hombres. Durante sus años en el mercado laboral, las féminas, en muchos casos, deben dejar su trabajo para el cuidado de los hijos o de los familiares. A esto, se unen unos sueldos más que conducen a unas pensiones de más bajas.

Mejor que la media regional

En el ámbito autonómico, Castellón sitúa sus medias por debajo de los datos regionales. Así, el 23,4% de personas jubiladas es un 2% menor que el porcentaje de la Comunitat Valenciana (25,4%) de personas pensionistas que reciben el complemento de mínimos.

También, en el caso de las mujeres, el 33,7% provincial está por debajo del 34,9% regional. Alicante encabeza este listado, ya que el 28,4% del total y el 37,1% de mujeres reciben este complemento.