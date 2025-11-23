Castellón despide noviembre bajo aviso: alerta amarilla por fuertes rachas de viento, lluvia mínima y descenso térmico

El ambiente nos ha dado un respiro este domingo en el litoral, con máximas que se han acercado a los 21°C en Castelló, un contraste notable tras la pasada madrugada. Tal como hemos podido confirmar a través de los datos de AVAMET, el fin de semana ha estado marcado por un frío intenso en el interior, donde hasta 13 municipios de la provincia pasaron la noche bajo cero, con registros de -3,3 ºC en puntos de Forcall y Ares del Maestrat. Esta diferencia térmica nos recuerda la volatilidad de noviembre.

Sin embargo, para el inicio de semana, el protagonista indiscutible en las predicciones es el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Comunitat Valenciana ha activado el aviso de nivel amarillo por vientos para este lunes, concentrado en el interior norte de Castellón. Las rachas del oeste serán ocasionalmente fuertes en esta zona y se recomienda máxima precaución. Pese al pequeño repunte térmico de hoy, la persistencia de este viento favorecerá que todavía se registren heladas débiles en algunos puntos localizados del interior.

Lunes: el viento marca la pauta y las lluvias se esfuman

El lunes estará dominado por el viento del oeste (poniente), que soplará flojo a moderado, pero con la clara probabilidad de rachas muy fuertes que se concentrarán especialmente en el interior septentrional, tal y como advierte el aviso amarillo de AEMET. En cuanto a las precipitaciones, seguirán siendo débiles, casi inapreciables, y muy dispersas, confinadas a las zonas de montaña del interior, como Els Ports y El Maestrat.

De cara al martes 25, el cielo presentará intervalos nubosos que tenderán a quedar despejados por la tarde. La posibilidad de alguna gota a primera hora de la madrugada en el interior no se descarta, aunque remitirá rápidamente. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el interior, mientras que en la costa se mantendrán estables. El viento continuará con rachas fuertes en el norte de Castellón, girando gradualmente a noroeste.

El frío vuelve a asomar la nariz a finales de semana

El miércoles marcará un punto de inflexión con un descenso significativo de las mínimas, reapareciendo las heladas débiles en los valles interiores. Aunque el viento del norte se mantendrá con rachas elevadas, el verdadero recordatorio invernal llegará el jueves. La previsión para Castelló capital es de una máxima de 15°C y una mínima de 5°C, un claro indicativo de que el ambiente se enfría de nuevo. El cielo lucirá despejado y el viento irá, por fin, a menos.

El pronóstico del tiempo en Castellón