Reconocimiento a la cerámica de Castellón en la Bienal de Arquitectura

La cerámica de Castellón, pilar de nuestra provincia, vuelve a ser protagonista en el panorama nacional. Dos proyectos nacidos del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), que impulsa la Diputación de Castellón, han sido reconocidos en la prestigiosa XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU). Es una noticia que llena de orgullo a la provincia y que, además, subraya la gran calidad de las iniciativas que se desarrollan por toda la geografía castellonense.

El proyecto 'El Camino de la Almazara', ubicado en La Artejuela (Arañuel) y firmado por Piano Piano, Carpe Studio y Miguel Hernández, ha logrado el envidiable estatus de finalista. Por otro lado, la intervención ‘Camino de Baldosas Amarillas’ en Canet lo Roig, obra de La Errería, figura como proyecto seleccionado para la Muestra.

La verdad es que este doble reconocimiento demuestra, como bien ha expresado el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, "la gran calidad de los proyectos galardonados en el certamen CRU, más que consolidado como el principal escaparate de la arquitectura y los usos urbanos de la cerámica”.

El Camino que pone en valor la tradición y el paisaje

‘El Camino de la Almazara’ es una intervención de regeneración del entorno de la almazara-lavadero de La Artejuela (Arañuel). El proyecto, resultado de la sexta edición del CRU promovida por la Diputación de Castellón, recupera y conecta el patrimonio industrial-agrícola con su paisaje inmediato mediante un recorrido trabajado con piezas cerámicas y estrategias de intervención de bajo impacto. La propuesta, firmada por Piano Piano Studio, Carpe Studio y Miguel Hernández, ha sido incluida entre los finalistas de la categoría de Obras de la XVII BEAU.

CRU Canet lo Roig / Mediterráneo

Sobre Camino de Baldosas Amarillas (La Errería)

El proyecto 'Camino de Baldosas Amarillas' (Canet lo Roig), obra de La Errería, uno de los ganadores de la quinta edición del CRU, ha sido seleccionado para la Muestra de la Bienal. La intervención ordena y mejora el acceso a la Ermita del Calvario mediante un único elemento cerámico que resuelve pavimento, bancos, escaleras y demás elementos de trazado público, poniendo en valor la sencillez constructiva y la memoria del lugar.

Ceremonia en Ponferrada

Los proyectos premiados de esta edición, que representarán lo más relevante de la arquitectura y el urbanismo de los últimos dos años (2023-2024), se darán a conocer en la inauguración de la Bienal. Esta se celebrará el 11 de diciembre de 2025 en La Térmica Cultural de Ponferrada. En total, se premiarán 55 propuestas de entre las 110 finalistas seleccionadas en septiembre por un jurado de expertos de reconocido prestigio.

La BEAU, promovida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), es un referente nacional. En esta decimoséptima edición, bajo el lema "Flujos comunes", se ha puesto el foco en la conexión entre arquitectura, territorio y sociedad. Para el diputado Pallarés, esta es "una importante cita en la que la provincia de Castellón estará presente poniendo en valor la industria cerámica castellonense”. Sin duda, un escaparate de lujo para nuestra principal seña de identidad.