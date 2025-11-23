Frío en Castellón: 13 municipios de la provincia pasan la noche bajo cero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que una circulación atlántica asociada a una borrasca se sitúe sobre el norte de la península y un anticiclón en el suroeste. La borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la previsión para este último día de la semana es de cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.

En la provincia de Castellón destaca que hasta 13 municipios han visto cómo el termómetro bajaba de los cero grados en las últimas horas según datos de Avamet. Las temperaturas más frías de la jornada se registraron en el interior norte de la provincia, donde Forcall y Ares del Maestrat marcaron la mínima más baja con –3,3 ºC, seguidas de Sorita con –3,1 ºC y Xodos con –3,0 ºC. También destacaron los valores negativos de Herbers (–2,4 ºC) y Morella, cuyo punto más frío, en Mas de Planet, llegó a –2,3 ºC.

Municipios y su temperatura mínima Forcall → -3,3 ºC

Ares del Maestrat → -3,3 ºC

Sorita → -3,1 ºC

Xodos → -3,0 ºC

Herbers → -2,4 ºC

Morella → -2,3 ºC

Cirat → -1,7 ºC

El Toro → -1,6 ºC

Sant Mateu → -1,5 ºC

Vilafranca → -1,3 ºC

Artana → -1,0 ºC

La Torre d’en Besora → -0,6 ºC

Benassal → -0,5 ºC

Zucaina → -0,3 ºC

Vilafamés → -0,2 ºC

Benlloc → -0,1 ºC

El fin de semana se ha despedido por tanto en la Comunitat Valenciana con cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ascenso notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante que alcanzarán los 22º en Alicante y los 21º en Castelló y València, según la predicción de Aemet.

Así, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y las máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Asimismo, se registrarán heladas débiles localmente en puntos del interior. El viento soplará flojo del oeste, con intervalos de moderado; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

El tiempo en Castellón