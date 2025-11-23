Radiografía de las criptomonedas en Castellón: jóvenes, cajeros y una empresa en bolsa

En Castellón el interés por las criptomonedas ha crecido de forma sostenida y ya no es un fenómeno exclusivo de los perfiles más jóvenes, si bien es la franja de edad en la que más cala. Jesús Villegas, director del banco de inversión Renta 4 en la provincia, insiste en que, pese al gran atractivo que despiertan los criptoactivos, conviene mantener una visión prudente por su volatilidad: «Aunque se hable mucho de criptomonedas hay que poner este mercado con cierta perspectiva y señalar que aún tiene muy poca historia. Tiene mucho tirón en Castellón y en general entre la gente joven y con el paso del tiempo se está haciendo un hueco entre los inversores más tradicionales. Se habla mucho del potencial que tiene, pero también hay que explicar los altos riesgos que comporta este tipo de inversión».

Cajeros automáticos para comprar y vender

Cajero automático de criptomonedas en el centro de Castelló. / Toni Losas

La presencia del mundo cripto en el día a día también se refleja en las calles de la provincia. Castelló capital cuenta actualmente con cajeros automáticos de criptomonedas instalados en la calle Trinidad, el centro comercial Salera y el de Carrefour. A través de ellos, cualquier ciudadano puede comprar o vender activos digitales en efectivo de forma sencilla. Estos dispositivos forman parte del crecimiento sostenido del número de cajeros Bitcoin en España, donde superan el centenar, acercando estas operaciones a un público cada vez más amplio.

Una compañía de la provincia referente en Europa

En el ámbito empresarial destaca Bit2Me, compañía de origen castellonense que se ha consolidado como uno de los referentes del sector. Su filial Bit2Me Security Tokens Exchange ha obtenido recientemente la autorización de la CNMV para transformarse en agencia de valores, un paso clave que le permitirá operar infraestructuras financieras basadas en blockchain dentro del marco regulado de la Unión Europea. Su plataforma STX representa esta apuesta por integrar la innovación con la supervisión oficial.

Octubre ha sido especialmente significativo para la firma en su expansión, según informa en sus redes: Bit2Me ha incorporado nuevos activos como los tokens de ODDO BHF (EUROD) y Société Générale-FORGE, lo que refuerza su papel como puente entre banca tradicional y ecosistema cripto. Además, la compañía ha participado en encuentros de referencia, como Token2049 en Singapur, Merge Madrid y Valencia Digital Summit.

El testimonio de Castellón: «Invertí solo 30 euros y llegué a conseguir 320»

«Tomé la decisión durante la pandemia. Invertí simplemente unos 30 euros en criptomonedas para hacer pruebas y hasta esta semana se habían transformado en 320 euros. Hace solo un día que bajó de golpe a 147», explica Pedro, vila-realense de 49 años. «Siempre digo que no es que haya ganado la diferencia: 290 euros. Considero que sigo teniendo 30 euros, que es lo que invertí, porque hasta que no lo saques del todo, la cifra puede cambiar. En mi caso aposté por bitcoins y otra moneda que me gustaba», dice.