La revolución de la inversión: Castellón duplica su aportación en solo diez años

¿Cuál es el actual perfil del inversor en Castellón? Si prefiere bolsa, infraestructuras, ladrillo, criptomonedas...¿un mix? Expertos consultados por Mediterráneo, como la delegación de Renta 4, explican que de media el castellonense que opta por ello destina una media de 10.000 euros a fondos de inversión y, el principiante más joven, una cuantía menor.

Lo que sí reflejan las cifras del Observatorio Inverco es que, pese al tradicional talante conservador de Castellón, la tasa de dinero destinado a fondos de inversión manifiesta una tendencia al alza y se ha duplicado en una década, con un mejor comportamiento en la provincia que la media de la Comunitat y España -como se refleja en el gráfico-. Castellón tiene una tasa de fondos de inversión respecto a los depósitos (ahorro) del 24%, que se ha duplicado en una década (2014-2024), partiendo del 11,7%, y ganando 12,3 puntos más). En la Comunitat ha variado del 13,3% al 20,3% (son 7 puntos más). Y en España varía en casi 11 puntos (10,8), al aumentar de un 17,6 al 28,4%.

Comparativa de la evolución de los fondos de inversión. / Mediterráneo/ Gabriela Espinosa

En busca de la rentabilidad

El director de Renta 4 (banco de inversión especializado en gestión y mercados de capitales) en Castellón, Jesús Villegas, explica que muchos castellonenses jóvenes empiezan aportando 50-100 euros todos los meses a fondos de inversión. «Es la mejor manera de empezar a invertir. De esta manera y, aprovechándonos de la capitalización compuesta, la rentabilidad que se saca en el largo plazo es fantástica», explicó Villegas.

«Suelen pedirnos fondos de inversión y los hay de todo tipo: renta variable, fija, mixtos, alternativos... En Renta 4, y a modo de ejemplo, tenemos mas de 5.100 distintos, para diversificar inversiones apoyándose en expertos», reveló Villegas. «Cada vez hay más interés en Castellón por la inversión. La vivienda y el día a día cada vez es más difícil y se buscan vías y mecanismos para tratar de ahorrar. La cuantía es muy dispar: desde 10.000 euros para soltarse y, con el paso del tiempo, cuando ven cómo funcionan los mercados y si están bien asesorados, continúan e invierten cada vez más».

Los productos que más se contratan

Como reflexión, Villegas apunta que «en Castellón el inversor ha sido históricamente mas conservador, de depósitos y similares. Ahora bien, con los tipos de interés a la baja y una mayor formación financiera, se están dando pasos a fondos de inversión, acciones y los ETFs (Exchange Traded Funds: fondos que cotizan en bolsa como si fueran acciones), por citar algunos, con visión de largo plaza que generarán, sin duda, más rentabilidad». «Hoy en día es verdad que el producto estrella son los fondos de inversión, especialmente, por el buen tratamiento fiscal que tiene», añadió.

Tendencias en la inversión inmobiliaria El mercado inmobiliario ha sido una apuesta inversora tradicional del castellonense. Una segunda residencia como seguro de vejez, si se opta por la venta y/o alquiler.

como seguro de vejez, si se opta por la venta y/o alquiler. Pero según el economista Gonzalo Bernardos y el CEO de Property Buyers, Enric Jiménez, la próxima década supondrá una transformación en la forma de comprar vivienda en España, pues un 40% de compradores priorizará sostenibilidad, digitalización y acceso a datos del mercado: «Los inmuebles menos eficientes energéticamente registrarán hasta un 3% menos de rentabilidad media».

Para las vacaciones o el coche

Rentabilidad. / Mediterráneo

En conclusión, la tendencia es que en Castellón el perfil del inversor es muy heterogéneo. Para Villegas, va «desde el ahorrador de toda la vida, que conoce el funcionamiento de los mercados y que invierte con una vocación muy clara de largo plazo, que ha pasado por épocas muy alcistas (y con sus importantes correcciones) hasta el joven que está empezando y que todos los meses aporta una pequeña cantidad para obtener una rentabilidad que le permita generar un patrimonio y que le ayude a comprarse un coche, unas vacaciones e incluso una vivienda en el futuro». «Lo que sí es común a todos ellos es que, afortunadamente, hay más formación y son más exigentes y tienen muy claro qué es lo que están buscando», afirmó.

¿Cuál será el comportamiento inversor en 2026? «Seguiremos observando en toda España en general un apetito por la renta fija. Aún así, los inversores que se denominan además dinámicos, es decir, que no les importa subir más riesgo en la media, parece que suben un poco, pero se centran en las generaciones más jóvenes», avanza José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio de Inverco (Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones). «En la Comunitat veo más una diversificación -las tendencias autonómicas las marcan las entidades financieras- que provincial. Castellón ya tiene ahorrado en inversión colectiva 4.447 millones de euros (3.513 millones de fondos de inversión y 934 millones de fondos de pensiones). Es muy relevante, para el tamaño de su economía», resaltó.

Dinero improductivo

Con todo, añadió que «en esta provincia el dinero improductivo, en depósitos y cuentas corrientes del banco, también es muy alto: 14.618 millones. Esto implica que la familia castellonense aún tiene recorrido para mejorar y canalizar ese ahorro hacia inversiones más productivas». En su opinión, es una Comunitat de las que más ha tendido al ahorro inmobiliario, con la compra de viviendas como sistema, superior al país. «Castellón tiene una tasa de inversión del 24% (uno de cada cuatro euros) frente al 28% nacional; le queda margen para ir a más», dijo.

Manrique incidió en que «se ha visto una evolución por la educación financiera y el trabajo de las entidades». «Poco a poco el castellonense es más consciente de que necesita que su ahorro sea productivo para no perder poder adquisitivo, pues solo la inflación se va comiendo los ahorros sin darnos cuenta. Casi la mitad de inversores de Castellón (48%, 5 puntos más que España) prefiere fondos conservadores, de renta fija y poco riesgo, pues la rentabilidad es pequeña pero tampoco pierde».