Más de 200 presos cumplen condena por violencia de género en Castellón

Un total de 214 internos de la provincia de Castellón están cumpliendo condena por delitos de violencia de género. Estos 214 internos representan el 17,2% de los que están cumpliendo condena en las cárceles valencianas por esta lacra. Este dato ha sido dado a conocer por la delegación del Gobierno de la Comunitat con motivo del acto institucional Ninguna Silla Vacía la víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con este acto, se recuerda a las 38 mujeres y 3 niños que han sido asesinados en España en lo que va de año, víctimas de la violencia machista.

En este acto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que "la violencia contra las mujeres exige una respuesta sin ambigüedades, sostenida en recursos y en políticas públicas”. Para Bernabé, “los dicursos negacionistas generan desprotección, desacreditan a las víctimas y erosionan a los consensos que sostienen la igualdad.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. / Delegación del Gobierno

Pulseras antimaltrato

En la provincia de Castellón, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, hay 2.720 casos activos en el sistema VioGen a 31 de octubre de 2025, lo que supone el 15,4% del total de la Comunitat. Asimismo, hay instalados 141 dispositivos telemáticos de seguimiento de las prohibiciones de aproximación activos en la provincia de Castellón.

Por otro lado, el número de denuncias por violencia de género en el segundo trimestre del 2025 se ha situado en 772 y se dictaron 176 órdenes de protección. Mientras, el número de usuarias activas en el Servicio ATENPRO es de 437 (el 11,4% del total autonómico) en territorio castellonense a 30 de septiembre, zona de la que procedían 145 consultas al teléfono 016 solo en dicho mes.

Señalar a quienes se salen del pacto

En el acto celebrado en el claustro del Palau del Temple se han colocado sillas con los nombres de cada una de las víctimas de la violencia de género en España durante 2025. Este homenaje ha finalizado con la lectura de las asesinadas y posteriormente se ha guardado un minuto de silencio presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Acto con motivo del 25N de la Delegación del Gobierno / Delegación del Gobierno

Además, la delegada ha considerado que el 25N tiene que servir también “para señalar los que se salen del consenso del Pacto de Estado que se ha visto renovado gracias al acuerdo, al diálogo y a la política en mayúsculas con la que atender a las nuevas violencias, y a las nuevas formas para combatirla”. No obstante, el Pacto de Estado “no es completo porque hay partidos políticos que se han negado primero a reconocer la violencia de género como tal, con un negacionismo que mata y con partidos que hoy están condicionando gobiernos autonómicos como el de la Comunitat Valenciana”.