El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes

La burbuja del aceite de oliva se desinfla. Pese a que hace dos años el oro líquidó alcanzó tanto en origen como en los supermercados precios nunca vistos, este año el panorama es muy distinto. Las cotizaciones en origen se han desplomado y los productores de Castellón aseguran que apenas pueden cubrir costes.

Tras una campaña 2024-2025 nefasta a causa de la sequía (la escasez de aceitunas fue tan importante que muchas almazaras de la provincia ni siquiera abrieron sus puertas), el sector tenía puesta su esperanza en la de este año. Sin embargo, y según datos de la Unió Llauradora, en el conjunto de la Comunitat la cosecha de aceitunas va a ser más baja de lo esperado. No obstante, la mayor o menor recuperación productiva en relación con la pasada campaña dependerá de las diferentes zonas productoras y en algunas será incluso un 40% menos de lo esperado.

"Las lluvias de primavera permitieron una floración del fruto excelente, que hacía barajar más cosecha, pero la estimación ha ido a la baja por el mal cuajado posterior sobre todo a causa de las elevadas temperaturas de este pasado verano. Las últimas precipitaciones sí que han servido para engordar algo las aceitunas y la calidad es buena al no haber habido demasiados problemas de plagas", describe Enric Simó, responsable del sector del olivar de la Unió.

Aunque comparadas con el año pasado las perspectivas son buenas, lo que no es nada positivo son los precios. En estos momentos son muy bajos y lo peor es que van en caída libre. De hecho, las cotizaciones del Ministerio de Agricultura ( correspondientes a la semana del 10 al 16 de noviembre) se sitúan en 4,2 euros el kilo de aceite para el virgen extra y en 3,6 €/kg el de virgen. "Se trata de precios un 30% más bajos que por estas mismas fechas de la pasada campaña y entre un 26 y un 29% sobre la media de las últimas cuatro campañas", describe Simó.

El responsable sectorial de la Unió considera que "si bien el incremento de precios tan desorbitado que se registró hace dos años no era normal, ahora están demasiado hundidos". "Cotizaciones por debajo de los 4,5 o 5 euros dejan de ser rentables para los productores. Pedimos unas cotizaciones dignas que nos permitan cubrir costes y seguir produciendo la materia prima del aceite de oliva, un alimento primordial en la dieta mediterránea que debe costar lo que realmente vale", defiende.

La Unió recuerda asimismo que la mayor parte de las explotaciones olivareras de la Comunitat se ubican en zonas de interior desfavorecidas y gran parte en zonas montañosas, lo que supone todavía mayores costes para los agricultores.

Ayudas a la baja

Otra de las preocupaciones de esta organización agraria es que las ayudas a la renta para los olivareros a través de la PAC pueden sufrir un importante recorte en los presupuestos de la Unión Europea. La propuesta de Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 contempla una reducción del apoyo al sector primario, de manera que recorta un 22% las ayudas de la PAC. "Además, los olivareros de la Comunitat Valenciana tienen pendiente todavía las ayudas aprobadas por la sequía de 2024 que no se concretan debido a la falta de presupuestos generales del Estado", lamenta Simó que critica que "por la falta de acuerdo de nuestros gobernantes en Bruselas y Madrid estemos en vilo para ver si vamos a recibir mayor o menor apoyo económico que nos sirve de importante complemento para garantizar la rentabilidad y viabilidad de nuestras explotaciones”.