Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos

La semana comenzará en Castellón marcada por un ambiente cambiante y un progresivo aumento de la inestabilidad, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada del martes se perfila como especialmente relevante por la evolución del viento, que podría alterar la normalidad en algunas zonas de la provincia.

Los modelos consultados apuntan a un episodio de rachas sostenidas, con especial incidencia durante la primera mitad del día. Aunque todavía se espera cierta variabilidad en la intensidad, Aemet recomienda seguir la actualización de la previsión debido a la posible afección a movilidad, actividades al aire libre y zonas más expuestas.

Alerta naranja por viento

Aemet activará alerta naranja por vientos en el interior norte de Castellón, en el tramo horario que va de 06.00 a 16.00 horas. En paralelo, se establecerán avisos amarillos en el litoral norte y en el interior sur, también entre las 06.00 y las 16.00 del martes.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas cercanas a los 9 °C y máximas alrededor de los 18 °C en la capital. La probabilidad de lluvia será baja, sin descartarse algún episodio débil y puntual, aunque en principio la precipitación no será protagonista de la jornada.

La combinación de viento intenso en áreas expuestas y una sensación térmica más fría a primeras horas obligará a extremar precauciones, especialmente en desplazamientos y en espacios donde puedan producirse desprendimientos u objetos sueltos.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: