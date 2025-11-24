Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: "Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto"

Andrea es una castellonense que un buen día decidió que tenía que dar un giro a su vida: «Trabajaba en una empresa de actividades infantiles, en la que cobraba 300 euros, y estudiaba de lunes a viernes. Quería vivir sola y evolucionar, así que al ver una oferta para trabajar en Irlanda no lo pensé». A sus 22 años ya lleva dos cursos impartiendo clases en una escuela infantil de Galway en una experiencia que recomienda a cualquiera que esté en una situación similar a la suya: «Aquí mínimo te pagan 15 euros la hora. Estoy aprendiendo inglés y creciendo personal y laboralmente; estar fuera te hace ser mucho más resolutiva».

Curiosamente la joven de 22 años no es la única española que está trabajando en su centro: «Un compañero es de Vila-real, pero españoles seremos unos 15. Los hay de Pamplona, Cádiz, Madrid… de hecho diría que somos mayoría». Entre otras razones, admite, se encuentra el sueldo que percibe en su actual empleo: «Lo que cobramos aquí en una escuela infantil en España a veces no lo cobran ni los profesores de instituto».

Sobre su ciudad de adopción, Galway, Andrea Fernández García afirma que «es similar a Castellón; una ciudad pequeña, acogedora y familiar». A la hora de hacer turismo por Irlanda, la joven recomendaría «los Acantilados de Moher y las islas de Aran. En mis ratos libres aprovecho para conocer el país, visitar Dublín… está todo bien conectado en tren».

Imagen de Andrea en Galway. / Mediterráneo

Su tiempo de ocio, eso sí, es escaso, pues al margen de su trabajo también está cursando Psicología. «Para venir estudié un ciclo formativo de grado superior en el que nos dieron la opción de realizar prácticas en el extranjero, y por eso vine. Ahora estoy estudiando para ser psicóloga porque le veo muchas posibilidades», asume Andrea, que no oculta que «al fin de semana llego casi sin batería entre los estudios y el trabajo». Para quien esté interesado en seguir su ejemplo, esta castellonense afirma que «es indispensable venir con ganas y actitud; más incluso que con un inglés perfecto».

No oculta que su vida en Castellón junto a sus padres «era más fácil», pero se siente «apoyada por la familia; están muy contentos por el paso que di». Sobre el futuro concluye lo siguiente: «Este curso lo acabo seguro y el futuro ya veré porque la ‘terreta’ siempre tira».