La Diputación de Castellón refuerza el Consorcio de Bomberos con 25,36 millones de euros para 2026

La Diputación de Castellón refuerza el Consorcio Provincial de Bomberos con un presupuesto de 25,36 millones de euros para 2026. Así lo ha aprobado este lunes la asamblea general del organismo, celebrada en el Palau Provincial de les Aules.

Las cuentas crecen ligeramente hasta alcanzar, en concreto, 25.365.896,72 euros y “continúan con la hoja de ruta marcada por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el equipo de Gobierno Provincial para reforzar los medios personales y materiales de un cuerpo que vela por la seguridad del conjunto de la ciudadanía”, según el diputado del área, David Vicente.

Medios más eficientes

El compromiso de la institución por dotar a los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos con los medios “más eficientes, sostenibles y seguros para una prestación óptima del servicio”, como expresa David Vicente, se refleja en una serie de inversiones incluidas en el presupuesto y que tienen por objetivo consolidar la infraestructura y operatividad del servicio público que presta el Consorcio Provincial de Bomberos. “Aunamos esfuerzos por modernizar y dotar los parques de bomberos de la provincia de las herramientas necesarias para garantizar una respuesta eficaz y eficiente en situaciones de emergencia”, ha añadido el diputado.

En ese sentido, destaca la inversión de 682.000 euros para el parque de bomberos de Orpesa y el refuerzo en la flota de vehículos con una inversión de 731.203 euros destinada a dos bombas urbanas pesadas y una bomba ligera.

Además de ello, el presupuesto 2026 contempla una inversión destinada al vestuario de los profesionales del cuerpo de bomberos, que asciende a 816.823,37 euros. Trajes de intervención, de rescate técnico-forestal, para condiciones meteorológicas adversas, así como cascos y sistemas de iluminación son algunos de los elementos incluidos en este paquete de inversión, con el objetivo puesto en “dotar a la plantilla y personal del Consorcio Provincial de Bomberos de las herramientas y elementos más adecuados para reforzar su seguridad”, ha añadido David Vicente.

Nuevas helisuperficies

Por otro lado, el presupuesto 2026 también incluye una aportación de 100.000 euros para nuevas helisuperficies, iniciativa enmarcada en el plan provincial de respuesta rápida ante catástrofes, Diputació Respon. “La proyección de nuevas helisuperficies forma parte de la apuesta de este Gobierno Provincial por garantizar una evacuación médica urgente de los ciudadanos de los 135 municipios”, remarca el dirigente, incidiendo en que gracias a ello se recorta el tiempo de asistencia sanitaria, así como el tiempo de traslado de los bomberos ante incendios forestales. “Son un recurso básico y vital que permite conectar a cada rincón del territorio castellonense con los hospitales, ofrecer una respuesta sanitaria más eficiente a los castellonenses y agilizar los trabajos de los medios de emergencia”, ha incidido David Vicente.

Asimismo, el diputado de Bomberos ha hecho hincapié en la firme apuesta por la prevención frente al fuego en el medio natural. Así, la Diputación de Castellón destina 2.112.000 euros para la UML y para las cuatro Brigadas Rurales de Actuación Forestal, además de 1.145.922 euros para las 9 brigadas de mitigación. En su conjunto, inversiones destinadas a permitir reforzar los trabajos de prevención de incendios que realizan las brigadas forestales a lo largo del año y también proteger los pueblos frente a posibles emergencias como pueden ser incendios. Por último, el capítulo destinado al Personal, que supera los 16,8 millones de euros.