Castellón mantiene las comidas navideñas… pero se pasa al 'low cost'

La Navidad se acerca y, con ello, llegan las cenas de empresa y las comidas familiares en los días festivos. La hostelería de Castellón encara así una época de gran actividad que afronta con una demanda elevada, pues el tirón se mantiene intacto entre los castellonenses, pese a que buscan opciones algo más económicas.

«De momento se percibe mucha actividad y muchas reservas», explica el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, sobre las previsiones en cuanto a cenas de empresa y para jornadas como Navidad, Nochevieja o Año Nuevo. «No hay ralentizacion de momento», sostiene Martí, quien matiza eso sí que «la gente está buscando menús concertados y más económicos respecto a otros años».

Y es que, como apuntan desde la entidad, los precios de la oferta hostelera, en línea también con los costes que soportan, experimentan un nuevo repunte este año, que el vicepresidente de Ashotur cifra de entre el 3 y el 4%.

Juan Juan Lozano, responsable del restaurante Santa Rita y del complejo de espectáculos Maya en Benicàssim, detalla que, pese a la sensación de parón en el sector, sus locales están registrando una respuesta muy positiva en las fechas clave de final de año. Según explica, la comida de Tardevieja del 31 de diciembre en Santa Rita está «prácticamente completa», consolidándose como uno de los servicios más demandados de la temporada. En el caso de la sala Maya, la fiesta de tardeo de ese mismo día avanza «a muy buen ritmo», con un alto número de entradas anticipadas vendidas y previsión de lleno total, siguiendo la dinámica de otros años.

«Incluso superior a 2024»

En cuanto a Nochevieja, Lozano apunta que el público joven suele esperar a los días previos para comprar su entrada, aunque este año el ritmo de venta «es incluso superior al de ejercicios anteriores», lo que anticipa una gran afluencia. El único punto que avanza más lento es el de las comidas y cenas de empresa, que «parecen algo más paradas», aunque confía en que las reservas comiencen a activarse en próximos días.

«En estos momentos tenemos ya el 50% de reservas hechas para Nochevieja. Para el día de Navidad también tenemos ocupación y el 26 de diciembre, que es festivo en Peñíscola, está un poco más tranquilo», sostiene por su parte José Marín, del restaurante Marínba de la localidad de Peñíscola.

Los establecimientos de comidas para llevar o cáterings también afrontan la temporada alta. Helena Salvador, propietaria de Isabel Menjars en Benicàssim, explica que su campaña de Navidad abarca del 24 de diciembre al 1 de enero, un periodo en el que elaboran una carta especial y un menú cerrado para las celebraciones.

Según detalla, las personas más previsoras «ya han llamado para interesarse por la nueva carta» , aunque el grueso de las reservas empieza tradicionalmente en el mes de diciembre. En paralelo, durante las últimas semanas ya están volcados en servicios de caterings para grupos de trabajo, sobre todo del ámbito sanitario.

Informan Eva Bellido y Alba Boix.