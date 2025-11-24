Reciplasa inyecta 200.000 euros para mejorar la gestión de residuos de los municipios asociados de Castellón

Reciplasa ha abierto una nueva edición del concurso de proyectos de mejora en la gestión de residuos, una iniciativa dotada con 200.000 euros que busca respaldar a los ayuntamientos socios en el diseño y ejecución de acciones que mejoren la gestión medioambiental en sus municipios.

La convocatoria estará abierta entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, fecha límite para la presentación de propuestas. El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destaca que este concurso “es una herramienta clave para que todos los municipios podamos avanzar juntos hacia un modelo de gestión más eficiente, moderno y sostenible”. Toledo subraya que la voluntad de Reciplasa es “acompañar a los Ayuntamientos y facilitar que puedan poner en marcha proyectos reales, cercanos y transformadores”.

Nuevas iniciativas o continuación

La iniciativa está dirigida exclusivamente a los ayuntamientos socios de Reciplasa, que podrán presentar proyectos nuevos o que den continuidad a actuaciones previamente iniciadas. Las propuestas deberán estar centradas en mejoras relacionadas con la gestión de los residuos, desde acciones de sensibilización hasta inversiones en infraestructuras o sistemas de optimización.

Cada proyecto deberá incluir una descripción detallada, la mejora ambiental, el presupuesto y, en su caso, documentación gráfica. Una vez presentados, los proyectos serán evaluados por el Departamento Técnico de Reciplasa, que determinará los importes a financiar siguiendo criterios basados en la participación de cada Ayuntamiento en el capital social de la entidad.

Reparto equitativo de fondos

Los 200.000 euros se distribuirán entre los consistorios participantes en función de su porcentaje de participación en Reciplasa, garantizando así un reparto equitativo y directamente vinculado al compromiso de cada municipio con la entidad. En caso de que algún Ayuntamiento presente un proyecto por un importe inferior al que le correspondería, el remanente será reintegrado a Reciplasa.

Los proyectos deberán ejecutarse entre enero y diciembre de 2026, y una vez finalizados, los Ayuntamientos tendrán que acreditar su correcta realización mediante las certificaciones oficiales correspondientes. De no presentarse la documentación requerida, será necesaria la devolución de los fondos recibidos.

Para Sergio Toledo, este concurso simboliza “la importancia de remar en la misma dirección”. “La gestión de los residuos es un reto compartido. Cada municipio conoce sus necesidades, y desde Reciplasa queremos ser un apoyo firme para que ningún Ayuntamiento camine solo en este proceso de transformación”, afirma.

Reciplasa publicará las bases completas en su página web y facilitará toda la información necesaria para que los Ayuntamientos socios puedan preparar y presentar sus proyectos dentro del plazo establecido.