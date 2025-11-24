La migración colombiana gana fuerza en Castellón por la situación de su país

Los fenómenos migratorios fluctúan y durante los pasados años, en Castellón, los migrantes venezolanos y marroquís coparon los primeros puestos de la tabla de llegadas. Sin embargo, este 2025, la migración colombiana ha desbancado a estas otras dos colectividades. En concreto, son colombianos 810 migrantes de los 9.466 registrados por el INE entre enero y septiembre en Castellón.

El último dato definitivo de población del INE, que corresponde a 2022, queda desfasado en lo relativo a los colombianos. Entonces había 5.314 personas de ese país en Castellón, pero ese número se ha incrementado en los últimos años.

Ya se trataba de una comunidad numerosa, debido sobre todo a la llegada de una primera hornada de colombianos a principios de siglo, pero se está produciendo un nuevo éxodo migratorio que las dos organizaciones colombianas de Castellón están detectando, y que será todavía mayor cuando se regularicen personas que aún no han podido tramitar sus papeles.

«Los últimos tres o cuatro meses está siendo una explosión de llegadas, es cuando más gente ha llegado», explica Yasmith Vargas, de la asociación Un Solo Corazón. Sobre todo, las personas que llegan se instalan en la capital de la Plana: «Cuando digo a un compatriota que vivo en Castelló, me dicen ‘ah, en Colombia City, ¿no?’».

Motivos: seguridad y economía

Una de esas migrantes es Sandra, quien prefiere no dar su apellido por su situación en proceso de regularización, un trámite que la burocracia en extranjería y en el padrón agravan más, según las asociaciones colombianas.

En conversación con este diario, esta mujer llegada a Castelló desde Bogotá en julio, apunta que decidió emigrar principalmente «por la economía» de su país. Colombia afronta un escenario de bajos salarios y estancamiento económico. Además, tuvo una inflación del 13% tras la pandemia, ahora más controlada en torno al 5%.

La inseguridad es otro factor, dice Sandra: «Yo era líder comunitaria en una fundación de ayuda a niños vulnerables, y me preocupaba mi seguridad. Quiero un mejor bienestar para mis hijas de 19 y 16 años en Castellón».

Integración y apoyo comunitario

La historia de Yasmith Vargas, que llegó hace casi 20 años a Castellón, es un testimonio de la aportación de la comunidad colombiana a la provincia.

Desde Un Solo Corazón, ayuda a niños en situación de vulnerabilidad de muchas nacionalidades para que se integren en Castellón. «Sobre todo, a adaptarse en el nivel educativo, ya que aquí en España es superior a sus países».

Yasmith Vargas, con los niños atendidos por la asociación que preside, Un Solo Corazón. / Mediterráneo

«También asesoramos a los que vienen para hablarles sobre cuestiones culturales que pueden generar conflictos, como no tener la música alta por la noche o tener en cuenta que hablar alto por el teléfono puede molestar a los vecinos», explica Yasmith.

Esta mujer ya había trabajado en su país asesorando a menores que daban con sus huesos en prisión, y cree que de ahí le vienen las ganas de ayudar a los demás. «Me mueve la fe», dice Yasmith.

En la actualidad, Yasmith ha presentado «una candidatura para ser representante de los colombianos a nivel mundial en el Congreso de la República de Colombia», algo que la habilitaría para poder ayudar a sus connacionales a «agilizar» la tramitación de la ciudadanía, un proceso harto complicado que en muchas ocasiones se alarga años.

Gastronomía y arraigo

Yolanda Quintana regenta el bar La Bodeguita en la av. Valencia hace 15 años. «Al principio nos costó, pero nos adaptamos a los platos de aquí y ahora incluso los españoles piden más comida colombiana que los españoles», destaca entre risas.

La propietaria del bar La Bodeguita, Yolanda Quintana, a las puertas del local. / Mediterráneo

Ella, tras más de 20 años, da trabajo a las nuevas generaciones de migrantes colombianos, contribuyendo a que salgan adelante.