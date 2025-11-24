El auge del testamento en Castellón se frena y la edad se avanza a los 30

¿Tiene hecho su testamento? En Castellón se han firmado ante notario durante el primer semestre de este 2025 un total de 4.259, una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo del año anterior, de 4.859, lo que supone un ligero freno del 12% a la tendencia en escalada de los últimos ejercicios. La década se salda con un aumento notable: durante el 2024 se firmaron 9.389 testamentos en Castellón (25 al día), un 36% más que en el 2014, dado que diez años atrás la cifra fue de 6.887 (19 al día).

Evolución en la firma de testamentos / MEDITERRANEO

¿Cuáles son las tendencias actuales en la provincia? Quien espera, a última hora, a los 60 años; o bien quien lo tramita antes y, en este caso, «la edad se ha adelantado de media a los 30 y pico años, y suele coincidir con el momento en el que se tiene el primer hijo». Así lo confirma Marta Peña, notaria en Castellón y censora cuarta en la nueva junta directiva del Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana, quien añade que «a veces las personas mayores también acuden a hacerlo de nuevo o cambiarlo de cara a beneficios fiscales. Hay más conciencia de las ventajas que supone hacer testamento».

Dos personas mayores preparando el testamento para dejar su herencia. / Canva

En el caso de parejas con hijos menores, se suelen designar a varios tutores, «los abuelos y tíos, de manera compartida». Y para la administración de bienes se designa a una persona de confianza. A los 18 el heredero ya puede hacer uso de la legítima en las cuentas, si bien suele fijarse los 25 como edad para acceder a la totalidad. «Se presupone que entonces ha terminado la carrera y puede necesitar el dinero para un máster, etc.», relató. Otra casuística es quien inscribe la compra de una vivienda «y ese día hace de paso testamento».

Por solo 45 euros

Los extranjeros, algunos de paso, también hacen testamentos en Castellón -pero conforme a su país-, pues en ocasiones no tienen cita en el consulado. Peña recordó que «el testamento es el documento notarial más económico. Unos 45 euros con IVA. Depende de las hojas. Si son más bienes, por ejemplo, en un testamento de partición entre 30 personas, es más».

Otro notario de Castelló, Joaquín Serrano, de APS, incide en que «el 100% de la población debería hacer testamento. Ahorra muchos problemas cuando se da un fallecimiento en la familia».

Sobre el momento, «aunque es legal a partir de los 16 años, aquí suele hacerse cuando uno empieza a asumir responsabilidades económicas, como cuando una pareja compra un piso. Vemos también estudiantes de Castellón que toman la decisión antes de irse a cursar un Erasmus a otros países. Con unos 25 años, pero predomina la franja de 30 a 40 años».

Si el fallecido no tiene hijos ni padres, el cónyuge tiene legítima y se suele legar a él y a los sobrinos con relación especial, pues si no se especifica heredan luego los parientes del cónyuge. «Hay que hacer una previsión testamentaria», aclaró al respecto Serrano.