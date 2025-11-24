Ortolá (VOX): “VOX es el único partido que ofrece una alternativa a las leyes de género fallidas que no protegen a la mujer”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha votado en contra de las declaraciones institucionales presentadas por los partidos políticos en el marco del 25N, Día contra la Violencia de Género, por considerarlas un “apoyo a unas leyes y políticas que no protegen de manera efectiva a las mujeres y que, lejos de garantizar su seguridad, han demostrado ser ineficaces”. En este contexto, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha señalado que "VOX es el único partido que presenta una alternativa en materia de defensa de la mujer y, por tanto, VOX es el partido que más defiende a las mujeres".

Ortolá ha explicado que, “mientras otros partidos continúan promoviendo ideologías que dividen a la sociedad y que han demostrado ser ineficaces, VOX propone medidas concretas y efectivas centradas en la protección real de las víctimas. El 25 de noviembre debería ser un día para reflexionar sobre la situación de las mujeres en España, para analizar las causas de la violencia que sufren y para identificar a los culpables. Sin embargo, las políticas promovidas por el consenso progre se limitan a crear una industria ideológica que no ha servido para reducir la violencia, sino para financiar campañas y asociaciones que dividen a la sociedad”.

“Desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, las agresiones sexuales han aumentado un 275% y los delitos sexuales un 81%, según datos del propio Ministerio del Interior. Estos datos ponen de manifiesto que las leyes de género impulsadas durante décadas por el consenso progre no han logrado proteger a las mujeres ni frenar la violencia que sufren, demostrando su ineficacia y la necesidad urgente de adoptar medidas realmente efectivas”, ha indicado Ortolá.

¿Qué propone VOX?

VOX propone un modelo alternativo centrado en la víctima y en la protección efectiva de las mujeres. Esto incluye la revisión completa del sistema de atención a víctimas, corrigiendo los errores detectados, auditando el uso de los fondos públicos y priorizando la prevención, la protección directa y el refuerzo policial y judicial. Asimismo, VOX defiende el restablecimiento del control de fronteras, la repatriación de inmigrantes ilegales que cometen delitos y la expulsión inmediata de quienes pretenden imponer culturas que atentan contra la dignidad de la mujer y la seguridad de nuestras familias.

Otro punto esencial para VOX es garantizar que ninguna ley o norma permita a un hombre acceder a espacios reservados para mujeres alegando autopercepción de género. “Es imprescindible derogar la Ley Trans y toda normativa basada en la ideología de género que niegue la realidad biológica y la seguridad de la mujer. De este modo se protegerá de forma efectiva la intimidad, los espacios deportivos y los derechos de las mujeres españolas”, ha afirmado Ortolá.

Por último, el portavoz ha subrayado “la necesidad de acabar con el gasto público improductivo destinado a campañas ideológicas y asociaciones que utilizan a las mujeres con fines partidistas. “Los recursos de los españoles deben dirigirse a reforzar los servicios públicos, garantizar la seguridad, proteger a las víctimas y apoyar de manera real a las mujeres. VOX es el único partido que plantea soluciones efectivas, centradas en la protección real, la seguridad de las calles y la defensa de nuestras familias”.