¿Cuándo cobrarán los 125.500 pensionistas de Castellón la paga extra de Navidad?

La recta final del año trae consigo un alivio económico para muchos con el ingreso de la paga extraordinaria de Navidad, que permite afrontar con mayor facilidad los costes de regalos y celebraciones de la época festiva. Entre ellos están los cerca de 125.500 pensionistas castellonenses, que miran ya de cerca su extracto bancario.

La Seguridad Social tiene fijado en su funcionamiento que las pensiones se abonan por mensualidades vencidas en 14 pagas, las 12 ordinarias y las dos extraordinarias de verano y de Navidad. Estos fondos se transfieren conjuntamente con las mensualidades correspondientes a los meses de mayo y noviembre.

El doble de lo habitual

A la práctica, esto implica que el ingreso en el quinto y el undécimo mes del año el ingreso que llegue a la cuenta bancaria sea el doble de abultado, ya que el importe de la paga extraordinaria es de la misma cuantía que las ordinarias.

¿Y cuándo se recibe la paga? Aquí entran en juego ya las entidades bancarias, pues cada una fija un día distinto para el abono efectivo de las pensiones, aunque en todo caso el pago está previsto que tenga lugar durante esta semana.

El primer banco en adelantar la paga será Bankinter, que la ingresará el viernes 21 de noviembre. Unos días después, el lunes 24 de noviembre, llegará para los clientes de CaixaBank y Santander, tal y como establecen en su propio calendario.

La mayoría de entidades ha fijado el pago el martes, 25 de noviembre, fecha en la que abonarán la extra bancos como Abanca, BBVA, Cajamar, Ibercaja, ING, Kutxabank y Sabadell. De este modo, la mayor parte de pensionistas tendrá disponible el dinero con varios días de margen respecto al calendario oficial, que fija el 1 de diciembre como fecha de abono.

En conjunto, la paga extra de Navidad quedará ingresada entre el 21 y el 25 de noviembre, dependiendo de la entidad, lo que permitirá a los pensionistas afrontar los gastos navideños con mayor tranquilidad y previsión.

El calendario

Viernes 21 de noviembre:

Bankinter

Lunes 24 de noviembre:

CaixaBank

Santander

Martes 25 de noviembre: