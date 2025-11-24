PortCastelló destina 600.000 euros para reforzar la seguridad en la dársena norte

La Autoridad Portuaria de Castellón incorpora una nueva inversión en sus instalaciones, con el objetivo de incrementar las condiciones de seguridad en la dársena norte. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 601.958,06 euros. La intervención se ejecutará en la prolongación del Dique Este, el muelle del Centenario, Líquidos Dársena Norte y Transversal Interior, reforzando la seguridad de las operaciones portuarias y el tráfico marítimo.

Plan de modernización y mejoras continuas

Estas mejoras forman parte del plan de acondicionamiento de elementos de seguridad que PortCastelló está llevando a cabo en todo su recinto. La intervención se suma a las realizadas el pasado mes de marzo en el muelle de fluidos de la dársena sur y se enmarca en la estrategia de modernización continua para optimizar la operativa de los buques y aumentar la protección de las infraestructuras portuarias.

La instalación de nuevas defensas mejorará la protección de los buques y del propio muelle frente a impactos, mientras que la adecuación de los elementos de amarre garantiza una mayor fiabilidad y durabilidad de las instalaciones portuarias.

"Una actuación clave para la eficiencia y la seguridad"

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que "se trata de una actuación clave que refleja la apuesta del puerto de Castellón por la modernización y mejora de sus infraestructuras, garantizando condiciones más favorables y óptimas para las operaciones portuarias y favoreciendo la eficiencia y la seguridad del tráfico marítimo".

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Prosertek, S.L., y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses.

Intervención técnica y refuerzo operativo

Las actuaciones consistirán principalmente en el suministro e instalación completa en muelle de una escalera metálica de hombre al agua de 3 metros y acero inoxidable; el desmontaje de la escalera existente en cantil de muelle para su enderezado y reparación; la restauración de una noray en muelle; el suministro e instalación de una noray de 100 t; la retirada y colocación de defensa de escudo SC; así como el suministro e instalación de cadenas en defensas cilíndricas.

Una intervención integral que permitirá seguir reforzando la competitividad, seguridad y calidad operativa de uno de los puertos con mayor proyección del arco mediterráneo.