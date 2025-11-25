El aeropuerto de Castellón bate el récord de 300.000 viajeros y encara 2026 con 16 rutas confirmadas

El aeropuerto de Castellón ya ha batido, a falta de un mes para cerrar el 2025, su récord histórico anual de pasajeros, superando los 300.000 usuarios, y de operaciones, con más de 11.500, mientras encara el 2026 con un total de 16 rutas confirmadas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en su intervención en la apertura del Aeroport Castelló Business Forum, tras ser presentado por el director de Mediterráneo, Ángel Báez.

El aeropuerto está viviendo un momento de impulso, crecimiento sostenido y diversificación fruto del trabajo conjunto entre Generalitat, Aerocas y empresas", ha destacado el dirigente autonómico, quien ha puesto en valor el papel del foro para seguir posicionando a la infraestructura "como uno de los grandes espacios de oportunidad de la Comunitat".

Conectividad y rutas

Martínez Mus ha hecho especial hincapié en el refuerzo de la conectividad y al "mapa de destinos cada vez más competitivo". "El aeropuerto afronta 2026 con la mayor programación de su historia: alcanzará las 16 rutas regulares confirmadas, dos más de las 14 de este año, lo que refleja un salto cuantitativo y cualitativo", ha detallado, recordando el anuncio hace unas semanas de la incorporación a la oferta de las líneas de Manchester y Bolonia desde el 1 de junio de 2026.

"Hemos llegado con perfecto rumbo a este final de año", ha incidido el vicepresidente por otra parte, aludiendo a que "el aeropuerto ya ha superado el objetivo de los 300.000 pasajeros como objetivo para 2025" y también el "récord de operaciones con más de 11.500 movimientos de aeronaves", lo que refleja "la madurez y confianza en las instalaciones".

No obstante, el dirigente autonómico ha matizado que "igual de decisiva es la diversificación económica que se está desarrollando", por la que Castellón "tiene potencial para convertirse en un hub industrial aeronáutico y aeroespacial de referencia".

En este sentido, Martínez Mus se ha referido al impulso industrial de la mano de las compañías instaladas en la infraestructura o al proyecto de la incubadora aeroespacial ESA BIC Valencia Region: "La primera edición del programa ya está en marcha con cuatro startups y la segunda está abierta", ha puntualizado.

"El aeropuerto de Castellón no es solo un punto de salida y llegada de pasajeros, que lo es, sino que es todo un imán económico para la región", ha concluido el vicepresidente.

Tres líneas maestras

Mientras, el director general de Aerocas, Justo Vellón, ha defendido que "estamos cumpliendo las metas de nuestro plan estratégico 2024-2028", el cual "se sustenta en tres grandes líneas estratégicas".

La primera, como ha concretado, es "el crecimiento diversificado del aeropuerto", del que Vellón destaca "la competitividad comercial" en referencia al auge de viajeros y rutas. Pero también a actividades como el desmantelamiento y mantenimiento de aeronaves, pues "el aeropuerto trabaja por atraer a nuevas empresas que inviertan en la provincia y generen riqueza y empleo", como es el caso de Brok-air y Ecube. A ello contribuye, según el director general, dinámicas como los cuatro ciclos de Formación Profesional, que "suponen un valor diferencial porque permiten acceder a talento cualificado". También se suma la apuesta por el sector aeroespacial, cobrando protagonismo en este caso la firma Arkadia Space y la convocatoria antes mencionada.

La innovación conforma, añade Vellón, la segunda línea estratégica, "que impregna todas las actividades del aeropuerto". Y, en tercer lugar, aparece en la ecuación la sostenibilidad económica y el impacto positivo. "Hablamos de un uso eficiente y eficaz de recursos, del camino hacia la autosuficiencia económica y financiera del aeropuerto y de un crecimiento alienado con el territorio y respetuoso con el entorno".