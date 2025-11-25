El Black Friday llega a las gasolineras de Castellón: Una marca low cost lanza un descuento de 5 céntimos por litro

La campaña de descuentos por el Black Friday llega cada vez a más sectores, también a las gasolineras. En esta ocasión, la compañía jiennense Petroprix ha anunciado que durante el fin de semana lanzará un descuento de cinco céntimos por litro en su más de 190 estaciones de servicio repartidas por España con el objetivo de ayudar a ahorrar a los conductores españoles de cara a las fechas navideñas. En Castellón, Petropix cuenta con dos gasolineras, una en Vila-real y otra en la Vall d'Uixó.

La promoción, según explican desde la compañía, estará activa durante tres días (del viernes al domingo) coincidiendo con la celebración del Black Friday, y busca premiar la fidelidad de sus clientes. Para beneficiarse del descuento, los conductores deberán tener descargada la app de Petroprix y repostar en cualquiera de las estaciones de servicio de la compañía. El descuento se aplicará automáticamente en el momento del pago.

Cada cliente podrá disfrutar del descuento en un máximo de cuatro repostajes diarios, con un tope de 70 litros por operación. Estas condiciones supondrán un ahorro de hasta 14 euros en un día. Esto va en línea con el objetivo que tiene la compañía de ser una de las marcas más económicas de España, donde ya cosecha reconocimientos de organismos independientes como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), donde reconoció a Petroprix como una de las cadenas de gasolineras más económicas para repostar en España.

Promover el uso de la app

La campaña Black Finde se enmarca en la estrategia de Petroprix de impulsar la digitalización del consumo en el ámbito de los carburantes, promoviendo el uso de su app como canal principal de relación con el cliente. La compañía refuerza así su apuesta por una experiencia de usuario más ágil, sin intermediarios y centrada en el ahorro directo.

La aplicación, desarrollada íntegramente por la compañía jienense con tecnología propia, cuenta con más de 250.000 usuarios activos mensuales repartidos por toda España. Durante los últimos años han triplicado su número de usuarios activos, convirtiéndose como la mayor aplicación de gasolineras independientes.

Además, la aplicación permite al usuario consultar cuál es el importe que ha gastado durante el mes y los litros que ha repostado. Estos desembolsos se podrán consultar por meses y se realizan informes de consumo sobre los repostajes realizados en las fechas que indique el conductor, detallando el volumen de litros consumidos, el importe, la gasolinera más frecuentada y de cuántos euros es el repostaje frecuente. Todos estos datos ayudan al conductor a mejorar su conducción, haciéndola más eficiente y ayudando a planificar los gastos en el repostaje y ahorrar.