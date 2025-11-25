Castellón detecta 100 casos de violencia de género a través de los cribados sanitarios en 2025

La Conselleria de Sanitat ha puesto el foco en la detección temprana de la violencia de género, una herramienta que este año ha permitido registrar 100 casos en la provincia de Castellón mediante los cribados realizados en Atención Primaria. Se trata de un programa voluntario dirigido a mujeres mayores de 14 años para identificar posibles situaciones de maltrato y activar, si es necesario, los mecanismos de protección y acompañamiento.

El departamento autonómico ha anunciado que este cribado se incorporará como compromiso específico en los acuerdos de gestión de 2026, el documento que marca los objetivos asistenciales de cada ejercicio. Con ello, Sanidad busca aumentar la participación de mujeres en este recurso y reforzar la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Un procedimiento coordinado y con múltiples agentes implicados

El cribado se realiza mediante protocolo sanitario, que incluye cuestionarios, entrevistas y exploración física en caso necesario. Cuando se detecta riesgo, se activa el circuito sanitario y social, que engloba a Trabajo Social, Centros Mujer 24 horas, Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, juzgados y fuerzas de seguridad, entre otros.

De enero a octubre, la Comunitat Valenciana ha contabilizado 972 casos positivos, de los que 100 corresponden a mujeres de Castellón, 389 a Alicante y 483 a Valencia.

Violencia psicológica, la más frecuente

Durante el proceso de cribado se ha detectado que muchas víctimas sufren varias formas de maltrato a la vez, por lo que el total de manifestaciones supera el número de casos.

En los diez primeros meses del año se han registrado en la Comunitat:

912 casos de violencia psicológica

439 casos de violencia física

133 casos de violencia sexual

Más de 2.700 mujeres participan en el cribado en Castellón

En total, 2.718 mujeres de la provincia de Castellón han accedido a someterse al cribado durante 2025, dentro de las 32.827 participantes en toda la Comunitat. Sanidad había ofrecido la participación a 33.127 mujeres, prácticamente la totalidad aceptó.

Formación sanitaria para mejorar la detección

La Conselleria también ha reforzado la formación de profesionales de Atención Primaria, hospitales y Salud Pública a través de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES). Los cursos incluyen el uso de la herramienta SIVIO (Sistema de Información frente a la Violencia) y la coordinación con la red de recursos sociosanitarios especializados.