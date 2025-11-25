Castellón grita «basta» frente a la violencia contra las mujeres

"Prou de violència contra les dones". Hartas del silencio, cientos de personas han gritado bien fuerte por las calles de Castellón «¡Basta!» frente a esta lacra. Una marea morada que partió esta tarde desde la plaza de las Aulas de la capital de la Plana, como acto central de una jornada en la que se suceden los actos simbólicos en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Y es que hay que recordar que la provincia ha superado solo en el primer semestre del año, las 1.500 denuncias por violencia de género, a una media de ocho al día.

El manifiesto

Durante el recorrido, muchos participantes, vestidas muchas de ellas de morado y negro, llevaban pancartas y coreaban eslóganes como "Visca, Visca, Visca, la lluita feminista". En una multitudinaria marcha oficial que hizo frente al fuerte viento en la capital, encabezada por la convocante Coordinadora Feminista bajo los lemas "La violencia machista mata", y "Por los derechos de las mujeres", se sumaron entidades como Veus Atrevides, Plataforma per la Justícia, Oxfam, ONCE, Nou de Març, Mujeres Progresistas de Benicàssim, Lucrezia Bori de Burriana, Liceu de Dones, Aula Debate, Amuinca, Amnistía Internacional, Adona’t, la Conlloga Muixeranga, que se elevaron en diferentes puntos de recorrido; y la Batucada LoRamat, junto a los sindicatos UGT, Intersindical y CCOO, además de partidos políticos como PSOE, Compromís, y Podem, junto con la ciudadanía, que ha secundado la iniciativa de principio a fin. También hubo una segunda manifestación, con participantes más jóvenes y menos multitudinaria.

Imagen de la multitudinaria marcha contra la violencia machista en Castelló. / Gabi Utiel

A su finalización se ha procedido a la lectura del manifiesto, de 18 puntos, que incluye entre sus reivindicaciones al Ayuntamiento de Castelló crear La Casa de les Dones, declarar Municipio contra la violencia maschista y libre de trata y de prostitución o aprobar el Plan municipal de igualdad. También se reivindicaron más efectivos policiales, para garantizar la seguridad de las víctimas.

A nivel autonómico, se reivindicó aprobar sin dilación el II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Otras reivindicaciones para la Generalitat fueron reforzar la protección integral facilitando el acceso a ayudas económicas, vivienda digna, atención sanitaria, apoyo psicológico, formación e inserción laboral. También reclamaron garantizar el funcionamiento de las Oficinas de Denuncia y Asistencia a las Víctimas los 365 días del año y no como este verano.

Otras peticiones iban en la línea de garantizar la protección de las mujeres a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo o incorporar la educación afectivo sexual e igualdad en todos los ciclos educativos desde la primera infancia o el derecho al aborto, seguro y gratuito dentro del sistema público de salud.

Una forma de discriminación

En la lectura del manifiesto se recordó que la violencia de género es una forma de discriminación que constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. También «es un atentado contra la dignidad y la libertad que castiga a las mujeres por el hecho de serlo». Y se aludió a las diferentes formas que puede presentar: vicaria, digital, psicológica, obstétrica, económica, financiera, el acoso laboral o la institucional. Todas ellas, dejan cicatrices visibles e invisibles y perpetúan un sistema de impunidad y silencio cuya raíz está en el patriarcado.

'Menus policia, més educació' pedían las mujeres de Adona't en la manifestación. / Gabriel Utiel

No hay democracia sin igualdad

«No hay democracia sin igualdad y la violencia machista es la expresión más cruda de la desigualdad de la mujer», expresaba María Victoria Garrido, portavoz de la Plataforma Feminista. Y es que este mensaje fue repetido por muchos representantes a lo largo de la jornada. Es el caso de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, quien ha recordado «cada día que una mujer sufre violencia de género es un atentado a la democracia».

No al negacionismo

El rechazo al negacionismo ha sido otro mensaje que se repitió en la lectura del manifiesto. «Ante un negacionismo que mata, los que estamos en el lado bueno de la historia, tenemos que seguir trabajando unidos para erradicar esta lacra social que atenta contra las mujeres y atenta a nuestra democracia», apeló García Valls, al igual que Victoria Garrido que apuntó «las corrientes políticas de ultraderecha que niegan la existencia de violencia machista profundizan en el blanqueamiento de esta y alimentan aún más su expresión, perpetúan la desigualdad y el patriarcado como forma de gobernanza».

Recuerdo a las víctimas

También se recordó a las víctimas de este sinsentido: en el conjunto del Estado este año han sido asesinadas 39 mujeres y tres menores, a falta de confirmar una última víctima. «Pero no son solo las mujeres asesinadas, es el aumento de otras violencias, como agresiones sexuales, el ciberacoso, las violaciones... Como sociedad no podemos permitir que estas cifras sigan creciendo», advirtió Garrido, desde la plataforma.

Actos institucionales

Mientras, de norte a sur de la provincia se están sucediendo los actos institucionales, con actos de homenaje a las víctimas y lectura de declaraciones, así como marchas, performances o exhibiciones. Muchos munícipes como la alcaldesa de Almassora, María Tormo, han apelado a que la violencia de género “es un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado. La educación y la formación son dos pilares fundamentales para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y erradicar la violencia machista”, ha proseguido la primera edila almazorina.

Por su parte, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, pidió «ayuda» a la juventud de la Vall, especialmente a los varones jóvenes porque, «pos necesito para hacer una ciudad mejor, sin violencia de género». También pidió «no caer en los discursos falsos fáciles de TikTok o Instagram, porque las mujeres no queremos ser más; queremos ser iguales».

Un problema de Estado

Igualmente, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, resaltó que este es «un problema de Estado que exige soluciones de Estado» y celebró la renovación del pacto estatal. Igualmente, hizo hincapié en la «prevención» y «la educación» como «mejor arma».

Cooperación institucional

También se apeló a la coordinación institucional. «Necesitamos más y mejor cooperación entre instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y operadores judiciales. Necesitamos dar la batalla en el terreno de los valores», insistió la subdelegada del Gobierno en el acto llevado a cabo por la mañana.

Cruz Roja

También Cruz Roja quiso estar presentes en la conmemoración del 25N. Así, Cintia Tiano, psicóloga del proyecto Juntes, de atención y acompañamiento a víctimas, explicó que voluntarias resilientes, que han pasado por una situación de violencia y que ahora están empoderadas, son las que acompañan a otras que están en un proceso anterior. «Acompañamiento que puede ser de todo tipo, a juicio, al médico o incluso social o lúdico, pues en muchas ocasiones las mujeres cuando salen de esta situación están anuladas o perdieron la red social con la que en su momento sí que contaban».

Por ello, Tiano animó a «seguir visibilizando esta situación, porque a pesar de que las instituciones y la sociedad en general siguen trabajando para combatir esta lacra social sigue siendo necesaria, las víctimas están ahí».