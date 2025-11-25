El colegio de farmacéuticos de Castellón celebra el día de su patrona con un homenaje a los profesionales más veteranos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (ICOFCS) ha celebrado el tradicional día de la patrona, una jornada emblemática para la profesión que reunió a numerosos farmacéuticos de la provincia, así como a representantes institucionales y autoridades del ámbito sanitario y municipal.

El acto estuvo presidido por Rosa Arnau, presidenta del ICOFCS, quien estuvo acompañada por Jaime Alcalá, secretario del ICOFCS y por diversas autoridades, entre ellas José Ramón Negre, director territorial de Sanidad de Castellón, y Luciano Ferrer, concejal de Salut Pública del Ayuntamiento de Castellón, además de representantes de varios Colegios Oficiales y entidades invitadas.

La celebración comenzó con una misa en honor a la Inmaculada Concepción en la Iglesia Cofradía de la Purísima Sangre. Posteriormente, los asistentes, se trasladaron a Masía Fuente la Reina, escenario del acto institucional donde se llevó a cabo la entrega de insignias a los nuevos colegiados, así como el reconocimiento a los profesionales que este año cumplen 25 y 50 años de colegiación, destacando su dedicación, trayectoria y servicio a la salud pública.

Durante su intervención, Rosa Arnau subrayó ‘la importancia del compromiso, la vocación y la labor asistencial que desempeña la farmacia comunitaria en la provincia de Castellón’, y agradeció ‘la pasión con la que cada farmacéutico realiza su trabajo sea en el sector que sea’.

Tras la parte institucional, la jornada continuó con un ágape de bienvenida, una comida de gala y una actuación musical que puso el broche final al encuentro, marcado por un ambiente de convivencia y orgullo profesional. Desde el ICOFCS se destaca el éxito de la convocatoria y se agradece la participación de todo el colectivo farmacéutico, así como el apoyo institucional recibido. La entidad ya trabaja en la próxima edición.