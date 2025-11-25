Defensa personal para enfermeros en Castellón para protegerse de agresiones

Cuarenta profesionales de enfermería de la provincia participan esta semana en un taller gratuito de defensa personal impulsado por el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) e impartido por instructores especializados de la Guardia Civil. Una formación que, lejos de lo anecdótico, responde a una problemática creciente: las agresiones físicas y verbales a personal sanitario, especialmente en servicios con alta presión asistencial.

El curso, de cinco horas de duración, se celebró en las instalaciones deportivas Chencho, cedidas por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Para facilitar las dinámicas prácticas, los asistentes se han dividido en dos grupos en sesiones desarrolladas entre el 24 y el 25 de noviembre. La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, agradeció tanto a la Guardia Civil como al consistorio castellonense su colaboración para hacer posible esta iniciativa.

Atentado a la autoridad

La jornada arrancó con una sesión teórica en la que los agentes explicaron el marco legal que regula el uso de la fuerza. Una parte clave del taller, ya que desde la reforma del Código Penal de 2015, agredir o amenazar de forma grave a un funcionario sanitario se considera un delito de atentado pues el personal sanitario está reconocido como autoridad pública . Así, atacar a un sanitario tiene las mismas consecuencias legales que agredir a un agente de policía.

Defensa y golpeo

La parte práctica se centró en ofrecer estrategias de autoprotección aplicables a situaciones reales en centros de salud, hospitales o domicilios. Las participantes aprendieron a adoptar posturas defensivas que protegen las zonas vitales, a soltarse de agarres y a ejecutar golpeos de distracción destinados a ganar tiempo para escapar de la agresión. Aun así, se insistió a los participantes que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso y que, siempre que se pueda, es preferible intentar desescalar la situación mediante el diálogo.

Testimonio

Viviana, enfermera de hospitalización y una de las asistentes, valoró muy positivamente la iniciativa. «Es una formación muy útil para nuestro día a día y puede ayudarnos a afrontar estos episodios violentos. A veces los pacientes o familiares se alteran y podemos vernos en situaciones de riesgo. Aquí nos han dado herramientas para defendernos en espacios reducidos y salir de un ataque sin sufrir daños ni causar lesiones graves al atacante», explicó esta enfermera, del área de hospitalización.

Respuesta a un problema

Para el COECS, talleres como este son una respuesta necesaria a un problema que persiste. Como publicó Mediterráneo, en los últimos cinco años la entidad ha tenido constancia de 17 agresiones a personal de enfermería, tres de ellas registradas en lo que va de 2025. Sin embargo, Almodóvar advierte de que las cifras reales pueden ser más elevadas: «No todas las enfermeras que sufren una agresión presentan denuncia y tampoco siempre se informa al Colegio».

CASTELLON. Instalaciones deportivas de Chencho. Curso inpartido por la guardia civil de defensa personal para enfermeras. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La mayoría de incidentes son de tipo verbal, aunque no es raro que una discusión escale hasta poner en riesgo la integridad física de los profesionales. «En momentos así, contar con unos conocimientos básicos de defensa personal puede marcar la diferencia», señala la presidenta. A su juicio, terminar con las agresiones exige un esfuerzo conjunto de las administraciones y una mayor concienciación ciudadana, «porque atacar a quien te cuida, además de ser absurdo, está penado por la ley».

Mientras este tipo de episodios sigan produciéndose, Almodóvar defiende que la formación seguirá siendo una herramienta indispensable para proteger a quienes están en primera línea de la atención sanitaria.