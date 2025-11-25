La Diputación de Castellón reafirma su compromiso contra la violencia machista en el acto del 25N

La Diputación Provincial de Castellón ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) con un acto institucional en la plaza Las Aulas, donde se ha leído el manifiesto impulsado por la FVMP y se ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando en igualdad y protección a las víctimas.

Lectura del manifiesto

Durante el acto, la Diputación ha reafirmado su compromiso para continuar impulsando políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, la igualdad real y la erradicación de la violencia machista. La lectura del manifiesto, promovido desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha centrado la jornada.

La vicepresidenta María Ángeles Pallarés ha subrayado que «en una sociedad democrática como la nuestra es del todo incompatible la existencia de violencia contra las mujeres». Ha añadido que garantizar «la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres» es un deber democrático, y ha defendido que esta lucha «implica a todas las administraciones» y debe afrontarse «con todos los medios necesarios».

Llamamiento a los municipios y papel del Pacto de Estado

Pallarés ha animado a las entidades locales a intensificar las acciones de sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre este problema estructural, así como a visibilizar los recursos existentes para combatir la violencia contra las mujeres. Además, ha recordado que las administraciones ejercen un papel fundamental en el desarrollo e implementación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Conferencias y actividades dentro de la programación del 25N

La programación continuará mañana miércoles con una conferencia de Marta Parella en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial, a las 19.00 horas. La entrada es gratuita y requiere inscripción previa.

El 25N se completará con la entrega de premios del concurso ‘La igualtat és cosa de totes i tots’, que tendrá lugar el 4 de diciembre. Este certamen, dirigido a alumnado de ESO, FP, Educación Primaria y Educación Especial, busca promover la igualdad de género y recordar que mujeres y hombres comparten la responsabilidad de avanzar hacia una sociedad más igualitaria.