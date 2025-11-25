La Diputación de Castellón traslada a los alcaldes el mayor Plan Impulsa de la historia: 32,5 millones de inversión en dos años

La Diputación de Castellón informa a los ayuntamientos del mayor Plan Impulsa de la historia con una inversión récord "frente a la infrafinanciación del Gobierno de España". Así, el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha trasladado a alcaldes y técnicos de municipios de la provincia los detalles del plan de obras y servicios que incrementa la inversión hasta los 32,5 millones de euros para los próximos dos ejercicios.

“De la escucha activa que practicamos desde el Gobierno Provincial, el Plan Impulsa 2026-2027 contemplará una serie de mejoras para seguir con el compromiso de atender de manera ágil y eficaz las necesidades de los 135 municipios”, ha expresado el vicepresidente provincial, quien ha dado a conocer las novedades contempladas en el plan para los próximos dos años. “Queremos acompañar a los ayuntamientos desde el inicio y durante todo el proceso para poder sacar el 100% de provecho de este plan, es decir, para lograr una mejor y mayor aplicación de un plan que hemos hecho y mejorado entre todos”.

En primer lugar destacar que el Plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027 contemplará la mayor inversión de la historia de la institución provincial al sumar 783.940 euros, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros. “El plan bienal suma más recursos para que los municipios de nuestro territorio puedan realizar obras de mayor envergadura y que, de no ser así, no podrían materializar”.

Presupuesto para obras y gasto corriente

En segundo lugar resaltar que el plan contempla más libertad puesto que se mantendrá la opción de destinar una parte a gasto corriente y la otra a obra. En este punto, Héctor Folgado incide en que los ayuntamientos podrán destinar un máximo del 40% del importe asignado a gasto corriente, siendo el 60% el mínimo exigible a destinar para obras. “Es un plan que no solo ofrece obras, sino que también ofrece gasto corriente y suministro con la reinversión de las bajas”, ha incidido el vicepresidente provincial. En este punto resaltar que, fruto de esa escucha activa con alcaldes y alcaldesas, se podrá reinvertir la baja de una obra en el momento de su adjudicación.

En tercer lugar, el Plan Impulsa contempla menos burocracia al facilitar todos los trámites para que todos los municipios puedan beneficiarse de dicho plan. Asimismo, el vicepresidente provincial ha explicado que se ampliará el plazo para solicitar cambios de los servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad, una ampliación a destacar ya que en el anterior plan este plazo se estableció hasta el 30 de junio.

Héctor Folgado ha continuado diciendo que “desde el Gobierno Provincial reforzamos nuestro compromiso de incrementar la autonomía local, reducir la burocracia e incrementar la financiación para los pequeños municipios, con el objetivo de hacer pueblos más eficientes y sostenibles, donde exista más igualdad y justicia social”.

Sin duda, con este plan, la Diputación reafirma la voluntad de ayudar a los pueblos más pequeños. “Queremos que todas y cada una de las poblaciones que conforman la provincia sean competitivas y con los mismos servicios”, ha finalizado.