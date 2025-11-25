Un piso de 80 metros cuadrados en Castellón vale 22.000 euros más en solo una década

Un móvil, un coche o una lavadora pierden valor conforme pasa el tiempo a partir del primer minuto desde que abandonan el establecimiento de compra. No ocurre lo mismo con la vivienda, cuyo valor crece con el avance de los años, más aún ante la convulsa situación del mercado inmobiliario.

Así lo evidencia el valor de tasación que publica periódicamente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta estadística permite concluir que un piso tipo de 80 metros cuadrados de Castellón tiene, al cierre del tercer trimestre del 2025, un valor de 105.416 euros. Son, ni más ni menos, que 21.952 más que una década atrás, en 2015. Entonces una vivienda de estas dimensiones contaba con un valor tasado de 83.464, siguiendo los mismos cálculos.

Y es que, en estos momentos, el importe del metro cuadrado en el territorio castellonense para el mercado libre de vivienda se sitúa en 1.317,70 euros. Dicha cifra es un 11,4% superior a la del mismo momento del año anterior, cuando el valor quedaba en 1.183,20 euros. Por lo tanto, en doce meses, cada metro de las viviendas castellonenses se ha revalorizado en 134,50 euros. Mientras, respecto al segundo trimestre del 2025, el repunte resulta del 3,1%, pues entre abril y junio la media fue de 1.277,50 euros.

14 años atrás

Con todo, el valor de la vivienda queda en Castellón en niveles inéditos para este momento del año desde el 2011, hace ahora 14 años, cuando se alcanzaban los 1.417,60 euros en plena senda de descenso tras el estallido de la crisis inmobiliaria, que hizo que se llegaran a tasar los domicilios de la provincia en 1.761,20 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre del 2007.

Muy diferente resulta la evolución de la vivienda protegida, donde la subida apenas se puede percibir. En este tipo de inmuebles, el metro cuadrado ronda los 1.113 euros, un 0,8% más que el trimestre anterior y el mismo valor que en 2024. En una década, dicho importe solo se ha encarecido en cuatro euros, pues en el 2015, el valor de tasación era de 1.109 según la misma estadística.