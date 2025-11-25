El PSPV apuesta por un modelo de Diputación de Castelló que actualice una institución “lenta, cerrada y desconectada del territorio”

El grupo socialista de la Diputación de Castellón quiere presentarse como una alternativa válida para guiar la institución. Por eso, ha presentado su modelo de “nueva Diputación” para el futuro de la provincia mediante un decálogo de propuestas para los presupuestos.

Según ha explicado el portavoz socialista, Samuel Falomir, esta propuesta “marca el rumbo que queremos para que esta institución sea más útil, más cercana y que escuche de verdad a los pueblos”. Falomir ha contrapuesto este proyecto “a una Diputación lenta, cerrada y cada vez más desconectada del territorio”.

El dirigente socialista ha subrayado que “no hablamos de caprichos ni ocurrencias, sino de propuestas que nacen de escuchar a alcaldes y alcaldesas, colectivos sociales, entidades económicas y vecinos y vecinas de toda la provincia”.

Más recursos

Falomir ha defendido que el documento dibuja “una Diputación que destine más recursos al municipalismo, con un Fondo de Cooperación completamente dotado desde el primer minuto y con más apoyo técnico y económico para los ayuntamientos pequeños y para las mancomunidades que sostienen los servicios sociales de proximidad”.

“Queremos una Diputació que esté al lado de quienes abren cada día el ayuntamiento y no con la mirada clavada solo en los despachos lujosos de la capital”, ha remarcado.

Reforzar los servicios públicos

El diputado alcorino ha detallado que el decálogo, entregado la semana pasada al equipo de gobierno para que estudie su incorporación a los presupuestos de 2026, propone también reforzar los servicios públicos y el bienestar social con un Plan de Empleo potente, más recursos para los servicios sociales municipales y una apuesta decidida por la salud mental, la igualdad real, el bienestar animal y la memoria democrática.

En materia de infraestructuras y cohesión territorial, el proyecto socialista plantea “recuperar y ampliar las inversiones en abastecimiento y depuración de agua, en emergencias y en medio ambiente, así como dar un impulso decidido al desarrollo económico, al turismo y al comercio local, con especial atención a la modernización de los polígonos industriales”.

“Hablamos de mejorar caminos, garantizar agua y seguridad ante emergencias, cuidar nuestro entorno y dar herramientas a nuestros polígonos, al comercio y al turismo para que generen más trabajo y más oportunidades en todos los rincones de la provincia”, ha insistido.

Enorme incoherencia

No obstante, Falomir ha lamentado que, para el PP, “todo este trabajo sea solo una carta a los Reyes Magos’”. Además, ha criticado que “es una incoherencia enorme que un partido que dice ser dialogante rechace siquiera estudiar propuestas que mejoran la vida de la gente solo porque vienen del PSPV-PSOE”.

“Esto no es un ‘no’ al PSPV, es un ‘no’ a mejorar la financiación local, a impulsar políticas de salud mental, de igualdad o de apoyo al comercio local”, ha denunciado. “Al final de todo, el PP está reconociendo, sin querer, que no tiene proyecto y que le molesta que nosotros sí lo tengamos”, ha comentado.

Por último, el portavoz del PSPV ha instado al PP “a abrir de verdad la Diputación a las ideas que vienen del territorio, sean de quien sean”.