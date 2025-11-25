Los rumores sobre la nuevas estrellas Michelin agitan la comunidad gastronómica valenciana: hay posibilidad que Castellón sume una más

Este martes por la noche se celebra la Gala Michelin 2026 en el Sohrlin Andalucía, en Málaga (el espacio impulsado por el empresario y productor de espectáculos Domingo Merlín y el actor Antonio Banderas). Los días previos a la celebración de la gala se llenan de rumores sobre los nuevos 'estrellados' y también sobre aquellos que abandonarán el estrellato. También este año.

En lo que a la Comunitat Valenciana se refiere parece que la guía plantea sorpresas y decepciones. Parece bastante probable que Llavor, el restaurante que lidera Jorge Lengua, consiga su primera estrella. Una apuesta segura de la guía por uno de los talentos más firmes y deslumbrantes de la cocina valenciana.

Los rumores apuntan a que Rubén Miralles, un cocinero con mucha influencia en las redes sociales, acompañará a Jorge en el escenario.

Parece bastante confirmado que tampoco este año Pablo Montoro reciba una estrella que merece desde el mismo día de su apertura y que Vicente Patiño no obtendrá la recompensa que merece después de tantos años de excelencia.

Tampoco se oyen demasiados indicios respecto a Ausias (uno de los restaurantes que con más fuerza han irrumpido en la gastronomía valenciana).

En Madrid todo el mundo apunta hacia Skina (Marbella) y El Molino de Urdániz (Navarra) como muy serios candidatos a la tercera estrella Michelin.

Sin embargo, yo pondría por encima de ellos a Deessa, el restaurante que alberga el Hotel Ritz de Madrid y que dirige Quique Dacosta.

La tendencia de los últimos años pasa por un aumento constante del número de estrellas para la gastronomía española, pero aunque el saldo total sea positivo, es inevitable que hayan bajas. Algunas por cierre, otras, las menos, por falta de confianza.

A la guía roja le cuesta mucho reconocer sus errores. Si en algún momento se les escapa un joven cocinero que es capaz de triunfar sin su respaldo, le pondrán más cara que a nadie la estrella. Del mismo modo, una vez otorgada, tendrá que hacerlo muy mal para que se la retiren.

Parece evidente que en la Comunitat Valenciana hay un par de errores que este año probablemente la guía deba rectificar. Estrellas que no se debieron de dar y que en algún momento se deberán de retirar.