Los siniestros en inmuebles van a más en Castellón: veinte cada hora y un coste de 6 millones al mes

Goteras e inundaciones, roturas de cristales, incendios o robos están entre los siniestros más frecuentes en las viviendas, comercios o industrias de Castellón. Unos percances que crecen año tras año y que cuestan casi 6 millones de euros al mes (69,4 millones anuales) a las compañías aseguradoras. Así lo desvela el informe Los percances patrimoniales en España de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) y que concluye que cada hora se dan en la provincia una veintena de partes. O lo que es lo mismo: 485 cada día.

Durante el año pasado, se notificaron en Castellón 177.259 siniestros y la inmensa mayoría ocurrieron en los domicilios particulares. De hecho, el seguro de hogar, presente en más del 80% de las viviendas españolas, gestionó 105.019 siniestros durante el pasado año en la provincia, con un coste total que ascendió a 41,2 millones de euros. Los daños por agua lideraron el ranking de causas en viviendas aseguradas y fueron también los que más recursos económicos requirieron.

Las viviendas suponen seis de cada diez partes y, por detrás, se sitúan las comunidades de propietarios, con algo más de 20.500 percances en Castellón y 8,4 millones de euros en indemnizaciones. Dos terceras partes de estos incidentes estuvieron relacionada con goteras, problemas en bajantes y conducciones de agua.

6.000 percances en comercios

Por su parte, los comercios asegurados sufrieron en Castellón 6.085 percances. Las goteras también fueron el problema más común y costoso y en su conjunto el seguro desembolsó 4,1 millones de euros para cubrir los siniestros en este tipo de establecimientos.

La estadística de Unespa muestra también que los clientes de la provincia de seguros multirriesgo industrial sufrieron durante el último año 4.443 percances. Los daños por agua volvieron a ser los más frecuentes, aunque los incendios generaron los mayores costes.

Tanto en hogares, como en comunidades de propietarios, comercios e industrias, el siniestro que genera un mayor coste medio es el incendio. El pago medio del seguro para reparar daños causados por las llamas oscila entre los 4.060 euros en el caso de los hogares y los 39.852 en las industrias.

A nivel nacional, las aseguradoras desembolsaron 5.153 millones de euros para hacer frente a los cerca de 10,6 millones de siniestros que sufrieron inmuebles asegurados de sus clientes en 2024. Esto supone que el seguro resolvió un percance cada dos segundos, con un coste medio de 484 euros.