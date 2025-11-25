Estas son las 20 propuestas del PSPV para "modernizar" la Diputación de Castelló
Los socialistas presentan estas iniciativas para los presupuestos de la institución
El grupo socialista de la Diputación de Castellón ha presentado su modelo de “nueva Diputación” para el futuro de la provincia mediante un decálogo de propuestas para los presupuestos.
Según ha explicado el portavoz socialista, Samuel Falomir, esta propuesta “marca el rumbo que queremos para que esta institución sea más útil, más cercana y que escuche de verdad a los pueblos”. Falomir ha contrapuesto este proyecto “a una Diputación lenta, cerrada y cada vez más desconectada del territorio”.
Estas son las 20 propuestas que el PSPV ha presentado:
- Dotar económicamente en el presupuesto inicial de la cuantía correspondiente al fondo de cooperación, para que los municipios puedan contemplarlo en sus presupuestos y que esta sea actualizada.
- Dotar económicamente en el presupuesto inicial de la cuantía correspondiente al fondo de cooperación turístico, para que los municipios puedan contemplarlo en sus presupuestos, compensando el posible recorte que haga la Generalitat Valenciana.
- Compromiso firme de dotar el fondo de cooperación para el despoblamiento compensando el posible recorte que haga la Generalitat Valenciana.
- Aumentar la dotación económica destinada en el Plan de Empleo de la Diputación de Castelló para compensar todos los recortes en materia de empleo llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana.
- Trabajar para la creación de un consorcio provincial para el bienestar animal y asignar en el presupuesto una partida económica destinada a tal fin.
- Evitar los convenios singulares arbitrarios con la creación de una partida presupuestaría destinada a subvencionar en concurrencia competitiva las fiestas singulares de cada municipio que no tengan catalogación turística.
- Incluir todas las partidas recortadas en el presupuesto de 2025 referentes a actuaciones de mejora del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua. Y aumentar en la cuantía necesaria la partida de Abastecimiento de Agua Potable.
- Incremento de la aportación de la Diputación al Consorcio Provincial de Bomberos que permita mejorar equipamiento, vestuario, mejora de los parques y el abono íntegro de la carrera profesional.
- Incorporar una línea de inversión para la compra de contenedores de recogida de la basura que permita abaratar el coste que asumen los municipios por la recogida de residuos y recuperar la línea para la contratación de educadores ambientales.
- Destinar una partida presupuestaria específica para atender las necesidades de las poblaciones en materia de salud mental, haciendo inciso especial en los colectivos más vulnerables como por ejemplo los adolescentes o las personas que sufren soledad no deseada. Además de incluir una línea para la elaboración de Planes Municipales de Salud Mental.
- Aumentar el compromiso económico por parte de la Diputación hacia las mancomunidades de la provincia que gestionan los servicios sociales para que ningún municipio se quede sin servicios por falta de consignación suficiente.
- Dotar de nuevo las partidas destinadas a la recuperación y dignificación de la Memoria Histórica y a la reparación moral de las víctimas de la represión de la dictadura franquista.
- Incrementar los recursos destinados al mantenimiento de caminos rurales dentro de las partidas presupuestarías del Consorcio Provincial de Bomberos y fijar una línea específica para que los ayuntamientos puedan delegar en la Diputación el mantenimiento de infraestructuras de raya entre dos términos municipales.
- Ejecutar un plan de modernización de infraestructuras y recursos turísticos de la provincia de Castelló, priorizando los que en la actualidad perciben menos atención de esta administración.
- Trabajar conjuntamente con la Generalitat para la ejecución de forma inmediata del Plan de Infraestructuras deportivas.
- Contemplar una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan actualizar o hacer de nuevo los planes de actuaciones municipales ante el riesgo de inundaciones y llevar a cabo simulacros. Además, dotar una línea específica para implementar las medidas de estos planes. Y dar nuevos sistemas de comunicación en los ayuntamientos ante emergencias.
- Crear una línea de subvención para ayudar al comercio local y a los artesanos mediante la creación de bonos-comercio provinciales.
- Consignar una partida económica para la redacción del segundo plan de igualdad provincial que lleva cerca de un año caducado.
- Destinar una partida económica para que puedan realizar obras de mantenimiento y de mejora en sus polígonos industriales. También tiene que servir para complementar las subvenciones de la IVACE y que ningún ayuntamiento vuelva a renunciar por falta de recursos.
- Iniciar los trámites para crear una oficina de asistencia en la planificación para los pueblos pequeños.
