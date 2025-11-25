La subdelegada del Gobierno en Castellón alerta contra los discursos negacionistas en el 25N

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha alertado contra los discursos negacionistas en el día mundial contra la violencia de género. García Valls ha señalado que "hoy es 25 de noviembre y yo creo que es un día que nos interpela a todos como sociedad en la defensa de la democracia, porque cada día que una mujer sufre violencia de género es un atentado a la democracia".

Asimismo, animó a que las mujeres denuncian cuando sean víctimas de violencia y recordó que "en el nuevo pacto de estado contra la violencia del género ya se reconocen otras violencias que en 2017 estaban incipientes o no eran muy evidentes, como la violencia económica, la violencia digital y sobre todo la violencia vicaria". También destacó la importancia de que las personas del entorno de la víctima denuncien cuando tengan conocimiento de hechos que pudieran denotar que hay violencia de género, porque estas denuncias pueden salvar vidas".

Alerta contra el negacionismo

Asimismo García Valls subrayó que "ante posiciones negacionistas, que niegan lo evidente, un negacionisme que mata, los que estamos al otro lado, los que estamos en el lado bueno de la historia, tenemos que seguir trabajando unidos para erradicar esta lacra social que atenta contra las mujeres y atenta a nuestra democracia.

Acto en la subdelegación

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha presidido la conmemoración, que ha dado comienzo a las 10.30 horas en la subdelegación del Gobierno con la interpretación de una pieza musical a cargo de un dúo de violonchelistas. Uno de los momentos centrales ha sido la lectura del Manifiesto, que este año ha sido realizada por Paca Valls, integrante de la asociación ‘Liceu de Dones de Castelló’.

Por otro lado, también se ha realizado un agradecimiento público, por su labor, a las galardonadas de la provincia de Castellón con los 'Reconocimientos Meninas 2024' que otorga la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En 2024 se reconoció a Margarita Trujillo, agente de la Guardia Civil de Burriana, por su dedicación ejemplar en la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género y a María Sol Ruiz, agente de la Policía Nacional de Castellón, por su atención cercana, humana y sensible a las mujeres que necesitan apoyo institucional.

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de los nombres de las víctimas de la violencia de género de 2025, seguido de un solemne minuto de silencio acompañado por la interpretación de El cant dels ocells.

Acto en la Subdelegación del Gobierno. / D

Recuerdo a las víctimas

En su discurso de clausura, la subdelegada ha puesto rostro a las cifras: "En lo que va de año, en España 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja; y son 1.333 desde el año 2003". García Valls ha subrayado que detrás de estos datos hay "historias personales, familiares y profesionales abruptamente rotas", recordando también a los 489 huérfanos y a los 65 menores asesinados por violencia vicaria desde 2013.

Prioridad absoluta

García Valls ha lanzado un mensaje contundente contra la resignación: "No podemos resignarnos ante lo aparentemente inevitable. La lucha contra esta violencia debe ser una prioridad absoluta, porque cada mujer que muere a manos de su pareja o expareja es una derrota de nuestra democracia".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a fortalecer el consenso y la coordinación: "Necesitamos más y mejor cooperación entre instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y operadores judiciales. Necesitamos dar la batalla en el terreno de los valores".

El acto también ha contado con la proyección del vídeo de la campaña del 25N del Ministerio de Igualdad.