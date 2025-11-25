Viento huracanado en Castellón: varios municipios superan rachas de más de 140 km/h

Castellón está en alerta. El litoral e interior norte de la provincia tienen activa este martes la alerta naranja por rachas fuertes de viento, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Asimismo, el interior sur de la provincia está en alerta amarilla. El viento se ha convertido en el protagonista desde primera hora de la mañana en varias localidades hasta el punto de superar las previsiones iniciales de la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet había avisado hace unos días que en el norte de Castellón se podrían alcanzar rachas de hasta 100 km/h. Por ello se había establecido el aviso naranja por vientos en la zona norte de la provincia desde las 6.00 hasta las 17.00 horas, con vientos de noroeste. Pero esta predicción se ha superado en varios puntos. Xert ha registrado la racha máxima con vientos huracanados que han llegado hasta los 145 km/h.

Hasta el momento, el podio lo completan las localidades de Vilar de Canes y Rosell, con registros de 142 km/h y 132 km/h. Otros municipios como Sant Mateu, Xodos y la Serra d'en Galceran, en el interior, o Benicàssim, en la costa, también han superado las previsiones iniciales con más de 100 km/h.

Rachas máximas de viento en Castellón el 25 de noviembre / Avamet

En el mar, fenómenos costeros

Además del viento, se espera un mal estado del mar en toda la provincia, donde el viento del noroeste puede generar olas significativas debido al fuerte componente marítimo. Aemet también ha activado el aviso amarillo (desde las 16.00 horas hasta la medianoche) por fenómenos costeros, con rachas de viento entre 50 y 60 km/h mar adentro (fuerza 7)

¿Y el miércoles, qué?

Para mañana miércoles continuará el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas seguirán bajando, produciéndose heladas débiles en el interior norte y el viento soplará también moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de la provincia durante la jornada pero tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: