Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viento huracanado en Castellón: varios municipios superan rachas de más de 140 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada para la jornada del martes la alerta naranja en la zona norte de la provincia

Castellón vivirá una jornada marcada por las fuertes rachas de viento

Castellón vivirá una jornada marcada por las fuertes rachas de viento / Gabriel Utiel

Diego Sánchez

Castellón

Castellón está en alerta. El litoral e interior norte de la provincia tienen activa este martes la alerta naranja por rachas fuertes de viento, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Asimismo, el interior sur de la provincia está en alerta amarilla. El viento se ha convertido en el protagonista desde primera hora de la mañana en varias localidades hasta el punto de superar las previsiones iniciales de la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet había avisado hace unos días que en el norte de Castellón se podrían alcanzar rachas de hasta 100 km/h. Por ello se había establecido el aviso naranja por vientos en la zona norte de la provincia desde las 6.00 hasta las 17.00 horas, con vientos de noroeste. Pero esta predicción se ha superado en varios puntos. Xert ha registrado la racha máxima con vientos huracanados que han llegado hasta los 145 km/h.

Hasta el momento, el podio lo completan las localidades de Vilar de Canes y Rosell, con registros de 142 km/h y 132 km/h. Otros municipios como Sant Mateu, Xodos y la Serra d'en Galceran, en el interior, o Benicàssim, en la costa, también han superado las previsiones iniciales con más de 100 km/h.

Rachas máximas de viento en Castellón el 25 de noviembre

Rachas máximas de viento en Castellón el 25 de noviembre / Avamet

En el mar, fenómenos costeros

Además del viento, se espera un mal estado del mar en toda la provincia, donde el viento del noroeste puede generar olas significativas debido al fuerte componente marítimo. Aemet también ha activado el aviso amarillo (desde las 16.00 horas hasta la medianoche) por fenómenos costeros, con rachas de viento entre 50 y 60 km/h mar adentro (fuerza 7)

¿Y el miércoles, qué?

Para mañana miércoles continuará el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas seguirán bajando, produciéndose heladas débiles en el interior norte y el viento soplará también moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de la provincia durante la jornada pero tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
  2. Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
  3. El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
  4. La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
  5. Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
  6. La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
  7. Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
  8. ¿Cuáles son los tres templos del almuerzo en Castellón? Los premios Cacau d'Or dicen que…

El aeropuerto de Castellón bate el récord de 300.000 viajeros y encara 2026 con 16 rutas confirmadas

El aeropuerto de Castellón bate el récord de 300.000 viajeros y encara 2026 con 16 rutas confirmadas

Viento huracanado en Castellón: varios municipios superan rachas de más de 140 km/h

Viento huracanado en Castellón: varios municipios superan rachas de más de 140 km/h

Los siniestros en inmuebles van a más en Castellón: veinte cada hora y un coste de 6 millones al mes

Los siniestros en inmuebles van a más en Castellón: veinte cada hora y un coste de 6 millones al mes

Un piso de 80 metros cuadrados en Castellón vale 22.000 euros más en solo una década

Un piso de 80 metros cuadrados en Castellón vale 22.000 euros más en solo una década

Defensa personal para enfermeros en Castellón para protegerse de agresiones

Defensa personal para enfermeros en Castellón para protegerse de agresiones

La exportación cerámica pierde fuelle, pero Francia muestra ya recuperación

La exportación cerámica pierde fuelle, pero Francia muestra ya recuperación

‘Mediterráneo’ radiografía en una jornada el estado de la innovación en el sector azulejero

‘Mediterráneo’ radiografía en una jornada el estado de la innovación en el sector azulejero

Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un "final ordenado" a la veterana empresa

Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un "final ordenado" a la veterana empresa
Tracking Pixel Contents