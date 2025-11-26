Los 70 trabajadores de Telefónica de Castellón, en vilo por un ERE que en España afectará a más de 6.000 personas

Telefónica va a llevar a cabo en los próximos meses un importante recorte de su plantilla en España como parte de su objetivo de ahorro de costes incluido en el nuevo plan estratégico del grupo. La dirección de la compañía ha trasladado ya a los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico, los tres con representación en la compañía, que los ERE que pretende aplicar en siete de sus filiales españolas buscan la salida, en total, de hasta 6.088 empleados, más de un tercio de la plantilla.

En Castellón la empresa de telecomunicaciones cuenta con unos 70 profesionales (hace unos años eran muchos más) y desde los sindicatos reconocen que la plantilla está en vilo ante lo que pueda suceder. Aunque tanto UGT como CCOO todavía no conocen con exactitud cuántos trabajadores de la provincia se verán afectados por el recorte, sí estiman que en el conjunto de la Comunitat el ERE implicará la salida de unos 270 empleados, el 35% de la plantilla integrada por unas 750 personas.

A nivel nacional, la empresa ha desvelado que el ERE para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ afectarán a 6.088 personas, lo que supone el 35,3% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. En concreto, la afectación del ERE se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

Este nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

Rechazo de los sindicatos

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han manifestado su rechazo a los procesos de despido colectivo en Telefónica S.A (378 personas), Telefónica Innovación Digital (233) y Telefónica Global Solutions (140), filiales en las que las mesas de negociación del ERE se establecieron este martes y que, según la propuesta inicial de la compañía, afectará a 751 empleados en total. Los dos sindicatos consideran injustificado el despido colectivo en estas tres sociedades y consideran que "hay alternativas viables".

"Nuestra prioridad, por tanto, será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de esta empresa, garantizando que cualquier medida que se adopte sea fruto del diálogo, del consenso y del respeto", han recalcado. Asimismo, han subrayado que tanto la negociación del ERE como la de la prórroga del convenio colectivo de las unidades globales son "procesos inseparables".