La Diputación de Castellón ata un presupuesto para el 2026 de más de 216 millones

La Diputación Provincial de Castellón ya tiene cerrado el presupuesto para el ejercicio del 2026. Las cuentas de la institución partirán, un año más, de una cuantía elevada, según ha podido saber Mediterráneo, que rebasará los 216 millones de euros.

El equipo de gobierno que lidera Marta Barrachina ya tiene lista la planificación económica, con el fin de poder aprobarla en tiempo y forma. Su diseño, sin embargo, ha comportado este año un esfuerzo adicional del ejecutivo y un mayor tiempo de dedicación para cuadrar los números ante la imposibilidad de hacer uso de los remanentes, es decir, de los ahorros que atesora la Diputación. Aún así, el ejecutivo tiene previsto aprobar el presupuesto en tiempo y forma.

La máxima del ejecutivo

La máxima de la presidenta provincial y los diputados del PP que se ha seguido en la elaboración del presupuesto se centra, principalmente, en minimizar al máximo en las localidades castellonenses los efectos de la infrafinanciación del Gobierno central que lidera Pedro Sánchez. Cabe recordar que, en este sentido, Barrachina viene denunciando que Madrid adeuda más de 200 millones de euros a los municipios de la provincia, de ellos 105 a la Diputación, por la participación en los tributos del Estado.

Por ello, dentro del presupuesto para el 2026 de la institución provincial, destacan los 50.921.535 euros que, bajo el lema més que mai, se destinarán directamente a las localidades de la provincia. Como ya anunció la propia presidenta, se trata de 15,2 millones para el fondo de cooperación municipal, 2,2 millones para el fondo de despoblación, 930.000 euros para el fondo de municipios turísticos y 32,5 millones para el plan Impulsa de inversión en obras y servicios.

Ejes de la legislatura

Las cuentas, además, permitirán seguir adelante con otras líneas estratégicas marcadas por el equipo de gobierno para el conjunto de la legislatura. Entre ellas está la línea centrada en las personas, con el refuerzo de los servicios sociales, como los de conciliación o las unidades de promoción de la autonomía personal.

También aparece en la hoja de ruta del mandato el eje hídrico, que ya experimentó un importante impulso el año pasado y que, de hecho, permitirá presupuestar este año desde el inicio el fondo de cooperación municipal. Por ejemplo, solo en materia de depuración se impulsan más de 14 intervenciones en infraestructuras que suman una inyección millonaria. No faltan tampoco otras cuestiones como la mejora de las carreteras o el apoyo a sectores clave para la economía.