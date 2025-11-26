Compromís denuncia que el PP de la Diputación excluye la vivienda e ignora las propuestas para reforzar los pueblos

Compromís lamenta que el PP de la Diputación haya decidido rechazar cualquier posibilidad de diálogo y haya presentado la propuesta de presupuestos (que quieren aprobar el próximo martes) sin abrir un proceso real de interlocución con la oposición. “Más allá de una breve primera reunión, en la que en menos de dos horas se descartaron prácticamente todas las aportaciones de la oposición, no se ha celebrado ningún encuentro más”, explica el portavoz, David Guardiola. La coalición había puesto sobre la mesa un plan estratégico completo con diez grandes ejes y más de cuarenta medidas para revitalizar el conjunto del territorio, especialmente los municipios más pequeños.

El documento de Compromís reunía medidas para recuperar vivienda vacía y ofrecer alquiler asequible, reforzar el comercio local y modernizar las redes de agua. Incorporaba propuestas para avanzar en soberanía energética, crear entornos urbanos más verdes e impulsar la cultura y la juventud. También planteaba garantizar el transporte a demanda, reforzar la preparación ante emergencias y ofrecer más apoyo técnico y jurídico a los municipios pequeños, con especial atención a la lucha contra la despoblación y al empleo juvenil en el medio rural.

“Hoy constatamos que el PP de la Diputación ha dado la espalda a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es la vivienda, porque no aparece ninguna medida en las partidas de los presupuestos de 2026. Tampoco han tenido en cuenta iniciativas que reforzarían la resiliencia climática, la eficiencia hídrica o la actividad económica de los municipios”, critica Guardiola.

Además, “consideramos especialmente grave que el gobierno provincial tampoco haya mantenido reuniones con muchos municipios, lo que evidencia un alejamiento de la realidad de la provincia”, añade el portavoz, que concluye: “Todo esto ocurre precisamente en las horas previas al pacto con Vox que permitirá a los ultras investir a Pérez Llorca como presidente del Consell, un giro que explica la negativa del PP a mantener una actitud dialogante y abierta”.