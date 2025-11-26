La comunicación que salva vidas: cómo difundir situaciones de emergencia a la población

La información relacionada con sucesos tiene un gran impacto en la sociedad. Tanto por el interés de las propias noticias como por la labor preventiva que pueden desempeñar. Para conocer cómo actuar ante situaciones de emergencia, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica) celebró un taller dedicado a estas situaciones en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. La sesión, la segunda cita del ciclo adComunica Talks, se desarrolló con la colaboración de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Sesión formativa sobre emergencias organizada por adComunica. / Mediterráneo

Los destinatarios de esta jornada fueron responsables de comunicación de ayuntamientos y empresas, así como periodistas de los medios de Castellón. El primero en intervenir fue el diputado provincial del Consorcio de Bomberos, David Vicente, quien subrayó la alta cualificación de los profesionales de la entidad, así como la relevancia del papel de los medios para una eficaz comunicación a la población. Por su parte, Adrián Beltrán, presidente de adComunica, insistió en la necesidad de formación continua de los profesionales en este ámbito.

Funcionamiento del Consorcio y planes de emergencia

En estas ponencias dedicadas a la comunicación que salva vidas también intervino el oficial de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del Consorcio, Andrés Balfagó. Explicó la estructura y funciones del ente —creado en 1988—, y el carácter mixto de las áreas operativas, con parques de bomberos profesionales en la costa y de voluntarios en el interior, cada uno con su personal y medios propios. Asimismo, desgranó las características de los distintos planes de emergencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana, explicando el rol de los diferentes agentes involucrados en la comunicación de cada emergencia, y subrayó la función preventiva de los medios de comunicación.

Andrés Balfagó, del Consorcio Provincial de Bomberos. / Mediterráneo

Por su parte, Manolo Nicolás, responsable del servicio de información del Consorcio, hizo hincapié en el papel del SIAB (Servicio de Información Audiovisual de Bomberos) y las diferencias de cobertura necesaria entre una emergencia no declarada oficialmente como tal y otra que sí lo ha sido. Nicolás destacó la relevancia de la coherencia de los mensajes que se lancen a la población durante una emergencia. Señaló: "Lo más importante es mantener un mensaje único, luego cada uno lo dará en su formato particular y dirigido a su público: no puede pasar que los bomberos lancen el mensaje de que el incendio está solo estabilizado y el Ayuntamiento diga al tiempo que está extinguido", advirtió.

Mensajes claros para evitar confusiones

Con todo ello, se quiere contribuir a que los mensajes relacionados con emergencias sean lo más precisos posible, a fin de informar de manera adecuada a la población. Que la ciudadanía conozca exactamente qué instrucciones debe seguir es esencial para no agravar incidencias, especialmente en una provincia con riesgo recurrente de incendios y fenómenos meteorológicos adversos.