De los datos para impulsar el turismo al desmontaje de aviones: el futuro del aeropuerto de Castellón

El Aeroport Castelló Business Forum, celebrado este martes, ha puesto de manfiiesto el papel estratégico del aeropuerto de Castellón como motor de innovación, crecimiento industrial y transformación tecnológica, en un encuentro que abordó, más allá de la aviación comercial, desde los nuevos materiales y la sostenibilidad aeroespacial, hasta el uso de datos para impulsar el turismo, el auge de la economía geoespacial y el potencial del aeropuerto como ecosistema industrial de mantenimiento y reciclaje aeronáutico, sin olvidar el papel clave de los satélites como herramienta para avanzar en sostenibilidad pese a los riesgos que entraña su despliegue.

Noelia Sánchez, durante la ponencia. / MEDITERRÁNEO

Los satélites se erigen como aliado para impulsar la sostenibilidad pese al riesgo

«El gran reto de la sostenibilidad lo afrontamos con información que viene del cielo». Con ello Noelia Sánchez Ortiz, co-CEO de Arribes, trasladó, en su ponencia titulada Cuando el cielo se convierte en un tablero de riesgo, la importancia que juegan los datos satelitales para cuestiones como el análisis de los cambios de los bloques de hielo, la calidad del aire o la migración de las aves influenciada por los efectos del cambio climático.

Una relevancia que, sin embargo, va acompañada de riesgos, como bien planteó la experta. En este sentido, Noelia Sánchez aludió a la caída de basura especial en la tierra, como los casos que se han producido en puntos de España como Murcia o Castilla la Mancha. Con ello admitió que existe un riesgo, aunque sentenció de una manera tajante que «no podemos dejar de lanzar satélites porque existe un riesgo».

De hecho, Sánchez hizo referencia a que el peligro de congestión del espacio «también tiene impacto en el sector de la aviación», un escenario que resulta cada vez más y más complejo ante el incremento del tráfico aéreo, pero para el que existen medidas y una importante supervisión por parte de los expertos con tal de adoptar medidas como dejar aviones en tierra en caso de que resulte necesario.

Rosa Rodríguez, Virginia Ochoa, Ángel Báez, Beatriz Oficialdegui e Ismael Ibáñez. / MEDITERRÁNEO

Datos para impulsar el turismo y mejorar la experiencia en destino

El papel del aeropuerto como nodo inteligente para un turismo conectado centró la primera mesa redonda de la jornada, que estuvo moderada por el director de este diario, Ángel Báez, y contó con la participación de la directora del Instituto de Turismo de la UJI, Rosa Rodríguez; la gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón, Virginia Ochoa; la CMO de Destinia, Beatriz Oficialdegui; y el general manager de Cuatroochenta, Ismael Ibáñez.

«Es básico que el aeropuerto no se quede solo en una infraestructura, sino que sea un colectivo de datos», defendió la representante de Destinia, a lo que sumó Ochoa la importancia de los datos a la hora de tomar decisiones de promoción turística.

Rodríguez, por su parte, señaló que la ayuda de los datos va mucho más allá de atraer nuevos turistas, sino que «nos puede servir para mejorar la relación con el cliente y la experiencia». Mientras, Ibáñez aludió a las dificultades que se presentan a la hora de analizar cifras que pueden resultar masivas y el potencial de los nuevos modelos de inteligencia artificial para ello. «Sumando toda la información y haciendo un buen márketing conseguiremos potenciar la provincia», sentenció el general manager de Cuatroochenta en su intervención.

Francho García, José Manuel Jiménez, Noelia Sánchez, Guillermo Ulldemolins y Pepe Nieto. / MEDITERRÁNEO

Los nuevos materiales, un desafío que llega junto a una oportunidad

Los avances en cuanto a los materiales que emplea la industria aeroespacial se llevaron a debate en la segunda mesa redonda del Aeroport Castelló Business Forum, que moderada por la co-CEO de Arribes, Noselia Sánchez, estuvo conformada por el CEO de Arkadia Space, Francho García; el Business Sustainability Officer de Thales Alena Space, José Manuel Jiménez; Guillermo Ulldemolins, de Lofith Composites; y el director de Relaciones Corporativas de Comet Aerospace, Pepe Nieto.

Jiménez apuntó, en su intervención, al desafío que suponen las nuevas regulaciones europeas en materia de sostenibilidad para los materiales, afectando por ejemplo al teflón «que está a punto de ser prohibido y su sustitución en un sistema como el espacial es muy compleja».

Unos cambios que, sin embargo, también traen consigo oportunidades. «Arkadia Space nace para que haya una alternativa al combustible que se usa en misiones espaciales, que es tóxico». Esto no quita que el proceso sea largo y las sinergias «como las que promueve el aeropuerto» hace más fácil el camino, sostiene Ulldemolins. Tampo quita, como confiesa Nieto, que se deba realizar «un gran esfuerzo económico» para desarrollar un nuevo material.

Luis Martín, Raúl Pérez, Víctor Sánchez y Álvaro Irisarri, en la mesa redonda. / MEDITERRÁNEO

El mantenimiento y el reciclaje, dos ejes para la industria aérea

El aeropuerto de Castellón sigue ganando enteros en dos actividades clave para la industria aeronáutica, como es el mantenimiento y el desamentelamiento de aeronaves, tal y como plantó la mesa redonda De la actualización al reciclaje: el aeropuerto como ecosistema industrial. Moderada por el co-CEO de Arribes, Luis Martí, reunió al gerente de eCube Castellón, Raúl Pérez; el jefe de base de Brok-air Castellón, Víctor Sánchez;, así como al head of avionics de la firma Oesia, Álvaro Irisarri.

Dichos sectores cuentan con perspectivas muy optimistas de crecimiento, como aseguró el representante de eCube, especializada en el desmantelamiento, quien defendió que «estamos convencidos de que tenemos por delante años muy buenos en la retirada de aviones por la necesidad de quitar de las flotas los que no son eficientes».

Desde Brok-air, Sánchez puso en valor, también con una previsión en auge, las «condiciones flexibles» que reúne la base castellonense y que «no se dan en otros aeropuertos. En su caso, realizan labores de mantenimiento y actualización para empresas que alquilan aviones a aerolíneas para atender picos de demandas.

Irisarri, de Oesia, aludió al «potencial» de los aeropuertos «de atraer empresas a su alrededor con empleo de calidad y que tienen negocios muy buenos para la sociedad».

Paula Martí, Ignacio Moreno, Orfeo Balboa, Aaron Bernardis y Juan Peña. / MEDITERRÁNEO

La economía geoespacial, un arma para destacar en el futuro

De la órbita al territorio: Castellón como motor de la nueva economía geoespacial fue el título de la última mesa redonda del encuentro, que plasmó el arma que constituye la economía geoespacial para destacar en un futuro próximo. El debate reunió a la directora de Indra-Deimos Comunitat Valenciana, Paula Martí; el director comercial de Telspazio, Ignacio Moreno; el CEO de Nax, Aaron Bernardis; y el CEO de Orbital EOS, Juan Peña; bajo la moderación del coordinador de la ESA BIC Valencia Region, Orfeo Balboa.

Estas firmas atesoran una extensa experiencia en este campo, como Telespazio, desde la que se incidió en la oportunidad que constituyen las herramientas geoespaciales en materia de emergencias o agricultura e instó a la infraestructura a «convertirse en centro de referencia».

Nax, como trasladó Bernardis, sobresale por utilizar satélites para gestionar grandes extensiones de cultivo. O Orbital EOS, que se enfoca al ámbito de las emergencias y, de hecho, colaboró con las inundaciones que afectaron a Valencia en la dana del 2024. Mientras, Martí defendió la necesidad de coordinación para estandarizar los avances del sector.