Un documental relata la historia del petrolero hundido desde la guerra civil a 40 millas de la costa de Castelló

El Club Náutico acoge la presentación de la crónica fílmica que rescató el buque inglés 'Woodford' que fue hundido en 1937 por un submarino italiano

Las autoridades han estado presentes en el estreno de este documental.

Ramón Pérez

El Real Club Náutico de Castelló ha acogido este miércoles la presentación del documental que narra la histórica Operación Woodford, una intervención de Salvamento Marítimo que permitió recuperar el petrolero inglés Woodford, hundido frente a las costas de Castelló durante la guerra civil, en el año 1937.

Salvamento Marítimo, sociedad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de la Marina Mercante, se ha encargado de realizar este acto en el que se ha dado a conocer la crónica fílmica sobre el trabajo realizado desde 2009 para eliminar el riesgo de contaminación que suponía el pecio del petrolero inglés Woodford, hundido tras ser torpedeado por un submarino italiano durante el conflicto civil.

Operación de buceo

Gracias a una compleja operación de buceo en saturación en 2012, se extrajeron 450 metros cúbicos de hidrocarburo que permanecían en sus tanques, evitando así vertidos periódicos que comenzaron a detectarse anteriormente yque afectaban al medio marino.

El documental permite conocer en detalle las fases de esta operación, la tecnología empleada y el esfuerzo humano que hizo posible un hito en la lucha contra la contaminación marina. Lo ha reflejado así el villarealense Sergi González, que ha asegurado que “desde el momento en que descubrí la magnitud de la operación Woodford y qué habría podido pasar si se hubiera producido una catástrofe medio ambiental, mi intención ha sido reflejar la intervención como un trabajo heroico. Fue una historia de auténticos héroes”.

Nutrida participación

En el acto han participado el director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez; el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de Castellón, José Javier García García; el jefe de Área de Operaciones SAR y LCC, Juan Ferrer García y el director del documental Woodford (Dionisia Films), Sergi González.

El director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, ha puesto en valor el “nivel operativo sobresaliente que demostró Salvamento Marítimo, en un trabajo al límite para cumplir, una vez más, con uno de nuestros compromisos: proteger el medio marino”.

Además, en el acto se ha dado información sobre la última inspección realizada en junio de 2025, que confirma la estabilidad del pecio. Las pruebas realizadas por Salvamento Marítimo han confirmado que no se aprecian fugas de combustible y que, de haber pérdidas, serían residuales.

Valor de la operación

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado durante su intervención el valor de esta operación como "un ejemplo de responsabilidad de Estado". García Valls ha subrayado que "la Operación Woodford evitó una auténtica catástrofe ecológica a pocas millas de las Islas Columbretes, demostrando que el Gobierno no mira hacia otro lado ante los riesgos medioambientales, sino que actúa con los mejores medios técnicos y humanos".

Asimismo, también ha puesto en valor la vigilancia continua que mantiene Salvamento Marítimo, recordando que "la inspección realizada este mismo verano de 2025 certifica que el trabajo se hizo bien y que nuestras costas siguen seguras. Este documental es un merecido homenaje a la excelencia de nuestros servicios públicos".

