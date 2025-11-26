El Corte Inglés de Castelló descubre recetas con el Kaki del Xúquer en Sabors de Temporada Km 0

El Kaki de la Ribera del Xúquer, protegido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, será el protagonista hasta el 7 de diciembre en El Corte Inglés, gracias a la campaña “Sabors de Temporada Km 0”, que promociona, a través de una receta, un producto de proximidad en plena temporada, elaborado por un chef de prestigio.

El Kaki Persimon® es fuente de fibra alimentaria, y al igual que la mayoría de las frutas, presenta un bajo contenido en grasa y una cantidad mínima en sal. Este contenido en sal hace referencia al sodio presente de manera natural en la fruta. Además, el Kaki Persimon® aporta vitaminas y minerales como la vitamina C, hierro, potasio y manganeso. También presenta antioxidantes y nutrientes que participan en el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo.

Clóchina valenciana, Chufa de Alboraya, Tomata de Penjar d´Alcalá de Xivert, la Uva del Vinalopó, el Kaki de la Ribera del Xúquer, la Trufa Negra de El Toro, Alcachofa de Benicarló, el Níspero de Callosa d´en Sarrià, el Tomate Muchamiel, los cítricos valencianos, y ahora, el Kaki de la Ribera del Xúquer han participado en esta promoción que pretende ensalzar nuestros productos autóctonos.

Plato elaborado por el chef Javier Lajara del restaurante Ma Khin. / Mediterraneo

Un plato con estrella en el menú

El chef Javier Lajara del restaurante Ma Khin, ha sido en esta ocasión el encargado de elaborar la receta del plato con el producto del mes: “Curry con Kaki y Garbanzos”, que se sumará a la oferta gastronómica de las Cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana -y Castelló-, con un maridaje perfecto, en este caso el vino tinto Parotet de las Bodegas Celler del Roure.

De esta manera, Sabors de Temporada Km 0 El Corte Inglés, que se lleva a cabo con la colaboración de la agenda gastronómica Inboga, ensalza este producto que cuenta con multitud de propiedades. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunitat pondrán a la venta en sus fruterías este producto con Denominación de Origen Protegida.