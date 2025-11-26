El Corte Inglés de Castelló descubre recetas con el Kaki del Xúquer en Sabors de Temporada Km 0
La cafetería del centro comercial en la capital y el supermercado sumará a su oferta gastronómica la receta del plato dedicado a este producto, hasta el 7 de diciembre
El Kaki de la Ribera del Xúquer, protegido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, será el protagonista hasta el 7 de diciembre en El Corte Inglés, gracias a la campaña “Sabors de Temporada Km 0”, que promociona, a través de una receta, un producto de proximidad en plena temporada, elaborado por un chef de prestigio.
El Kaki Persimon® es fuente de fibra alimentaria, y al igual que la mayoría de las frutas, presenta un bajo contenido en grasa y una cantidad mínima en sal. Este contenido en sal hace referencia al sodio presente de manera natural en la fruta. Además, el Kaki Persimon® aporta vitaminas y minerales como la vitamina C, hierro, potasio y manganeso. También presenta antioxidantes y nutrientes que participan en el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo.
Clóchina valenciana, Chufa de Alboraya, Tomata de Penjar d´Alcalá de Xivert, la Uva del Vinalopó, el Kaki de la Ribera del Xúquer, la Trufa Negra de El Toro, Alcachofa de Benicarló, el Níspero de Callosa d´en Sarrià, el Tomate Muchamiel, los cítricos valencianos, y ahora, el Kaki de la Ribera del Xúquer han participado en esta promoción que pretende ensalzar nuestros productos autóctonos.
Un plato con estrella en el menú
El chef Javier Lajara del restaurante Ma Khin, ha sido en esta ocasión el encargado de elaborar la receta del plato con el producto del mes: “Curry con Kaki y Garbanzos”, que se sumará a la oferta gastronómica de las Cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana -y Castelló-, con un maridaje perfecto, en este caso el vino tinto Parotet de las Bodegas Celler del Roure.
De esta manera, Sabors de Temporada Km 0 El Corte Inglés, que se lleva a cabo con la colaboración de la agenda gastronómica Inboga, ensalza este producto que cuenta con multitud de propiedades. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunitat pondrán a la venta en sus fruterías este producto con Denominación de Origen Protegida.
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- ¿Cuáles son los tres templos del almuerzo en Castellón? Los premios Cacau d'Or dicen que…
- Un pueblo de Castellón registra temperaturas bajo cero y rachas de viento de más de 100 km/h
- Castellón despide noviembre bajo aviso: alerta amarilla por fuertes rachas de viento, lluvia mínima y descenso térmico