Resultados de PortCastelló: crece su actividad, mientras baja en el conjunto de puertos del Estado

PortCastelló consolida en 2025 su evolución positiva y mantiene un crecimiento sostenido que contrasta con el estancamiento general del sistema portuario español. Entre enero y octubre, el puerto de Castellón ha movido 15.632.516 toneladas, lo que supone un incremento del 5,85 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de los puertos estatales registra un descenso del 2,4 %.

Crecimiento sostenido frente al estancamiento estatal

Estos datos reflejan un puerto en expansión, con un movimiento de tráficos diversificado, que avanza en todos los segmentos frente a la tendencia negativa del sistema portuario.

En granel líquido, PortCastelló crece un 8,3 %, muy por encima del 0,2 % del conjunto estatal. En granel sólido, el aumento del 3,2 % contrasta con la caída del 4,5 % en España. La mercancía general avanza un 4,9 %, frente al ligero retroceso del 0,2 % nacional. Y la mercancía general en contenedor aumenta un 8 % en Castellón, mientras que en el resto del sistema desciende un 2 %.

Impulso del tráfico de contenedores

Especialmente destacable es el comportamiento del tráfico de contenedores, que registra en PortCastelló un crecimiento del 22,5 %, frente al 2,4 % del conjunto del sistema portuario. Este resultado sitúa al puerto de Castellón entre los nodos logísticos con mayor dinamismo del Mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos datos "confirman que el puerto de Castellón avanza en la buena dirección: crecemos más, crecemos mejor y lo hacemos de forma equilibrada en todos los tráficos".

Modernización, eficiencia y confianza empresarial

Además, ha subrayado que este comportamiento se sustenta en "una estrategia clara, orientada a modernizar terminales, mejorar procesos, atraer nuevas líneas y reforzar la confianza de las navieras".

El presidente ha recordado que PortCastelló "está ejecutando medidas determinantes, como la reordenación de terminales para ganar polivalencia, los acuerdos alcanzados con la estiba para mejorar la productividad o el trabajo comercial en mercados estratégicos como Turquía y Argelia".

Un puerto fiable y con proyección internacional

Para Ibáñez, "la suma de todo este esfuerzo explica por qué PortCastelló crece mientras el sistema portuario se estanca. Somos un puerto fiable, competitivo y con una proyección internacional cada vez mayor".

Con este comportamiento, PortCastelló confirma su posición como uno de los puertos más dinámicos y con mejor equilibrio de tráficos del sistema portuario español.