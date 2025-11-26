Sitra lanza una solución 'made in Castellón' pionera en España que reduce un 85% las impurezas del agua

Sitra compañía experta en la transformación tecnológica del ciclo del agua para la industria, ha desarrollado un nuevo sistema, pionero en España, que permite eliminar hasta el 85 % de la materia orgánica presente en el agua utilizada para la producción de alimentos infantiles.

Se trata de una solución directamente vinculada al anterior hito alcanzado por la compañía en el tratamiento del agua de este sector: la eliminación de la potencial presencia de cloratos presentes en estos alimentos a través de un método propio de resina de intercambio iónico.

Ambos procesos, combinados, se traducen en un agua mucho más pura y estable, en línea con los estándares especialmente exigentes en términos de calidad y seguridad del sector babyfood.

Más pureza, más eficiencia

El contenido en sustancias orgánicas naturales (carbono orgánico total, COT) del agua potable utilizada en estos procesos llega a triplicar el máximo recomendado por las buenas prácticas del sector y, para reducir esos niveles por debajo del 0,5 mg/L exigible, SITRA ha desarrollado un filtro de resina específico como alternativa a los tradicionales filtros de carbón activo.

Esta innovadora solución actúa como una primera etapa en la depuración del agua, logrando una eliminación del 85 % del COT y mejorando de forma directa la siguiente fase del proceso, la eliminación de cloratos. El resultado final de aplicar la tecnología de SITRA, tanto en la eliminación de materia orgánica como de cloratos a través de resinas propias, se traduce en un agua ultrapura y en unos costes de producción optimizados, que prolongan la vida útil de estas resinas hasta cinco años (habitualmente se tienen que cambiar anualmente).

Alimentos saludables para las edades tempranas. / Mediterraneo

En conclusión, esta tecnología logra mayor pureza, eficiencia, ahorro económico y menor impacto ambiental en el tratamiento de un elemento clave en la producción de alimentos infantiles, como es el agua.

“Esta innovación consolida nuestro liderazgo y capacidad tecnológica en soluciones sostenibles para el tratamiento de agua industrial y demuestra que la tecnología puede mejorar directamente la seguridad y la calidad de los alimentos para los más pequeños”, destaca Javier Donato, director de SITRA. “Nuestro objetivo es seguir desarrollando procesos que ayuden a las empresas a cumplir los estándares más exigentes de pureza y eficiencia, en línea con las demandas de la legislación y los consumidores”, ha indicado el director de una firma que ya se ha convertido en una referencia para el sector babyfood.

Aplicación a otros sectores industriales

Todo este trabajo en innovación se enmarca en el contexto de una legislación encaminada a reforzar los estándares del agua empleada en aspectos como la presencia de compuestos orgánicos y minerales disueltos, a la vez que obliga a controles permanentes sobre su pureza fisicoquímica y microbiológica.

A partir de 2026, estas exigencias se reforzarán con nuevas disposiciones europeas que exigirán una pureza verificable, una trazabilidad completa y una composición controlada del agua utilizada. En este escenario, SITRA se anticipa a las futuras demandas regulatorias del sector y se consolida como la empresa española referente en tecnología y sostenibilidad hídrica, plenamente alineada con los objetivos europeos.

Aunque esta tecnología ha sido desarrollada específicamente para el sector de la alimentación infantil, SITRA prevé su aplicación en la industria alimentaria a nivel general (por ejemplo, en la elaboración de bebidas y en la producción de cuarta gama), también marcadas por una estricta normativa. Además, la firma señala otras industrias en las que la pureza del agua también es un factor determinante, como la farmacéutica, la cosmética o el tratamiento de agua potable.

Y es que, esta capacidad para garantizar un agua más estable, segura y sostenible convierte al sistema de SITRA en una herramienta clave para cualquier proceso industrial que requiera los más altos estándares de calidad.